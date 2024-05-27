تأجيل مباراة بيراميدز ضد النصر في كأس مصر

تقرر تأجيل مباراة بيراميدز ضد النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2023-2024، بسبب استدعاء 3 من لاعبيه لقائمة منتخب مصر لفترة التوقف الدولية المقبلة.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم تأجيل مباريات الفرق عقب استدعاء 3 لاعبين وأكثر لقائمة منتخب مصر لفترة التوقف الدولية المقبلة.

وكان الاتحاد قد أعلن تأجيل مباراتي الأهلي ضد الألومنيوم، والزمالك ضد بروكسي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لذلك السبب سالف الذكر.

ووافق الاتحاد على تأجيل مباراة بيراميدز ضد النصر، بعد استدعاء إبراهيم عادل لقائمة منتخب مصر بقرار من حسام حسن المدير الفني للمنتخب، بدلًا من رمضان صبحي الذي تم إيقافه بشكل مؤقت لحين عقد جلسة استماع مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.

وانضم إبراهيم عادل لقائمة المستدعين من بيراميدز للانضمام للمنتخب، رفقة مصطفى فتحي ومحمد حمدي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور

احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف