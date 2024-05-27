أستاذ هندسة الطاقة.. هذه هى الأجهزة الأعلى استهلاكًا للكهرباء (فيديو)

أكد حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الكهرباء والطاقة أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن العديد من المصريين يهدرون مواردهم الكهربائية دون أن يدركوا ذلك.

تحدث سلماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، عن الثقافة السائدة لدى المصريين في استهلاك الكهرباء حيث يشغلون الأجهزة الكهربائية دون فائدة ويفتحون الثلاجات دون تفكير في الأشياء التي يحتاجونها، وأكد أن استهلاك الثلاجات يعتبر كبيرًا جدًا في مصر، حيث يوجد نحو 30 مليون ثلاجة في البيوت والعديد منها قديم وغير فعّال.

وأوضح سلماوي أن هناك 5 أجهزة تعتبر الأكثر استهلاكًا للكهرباء وهي: