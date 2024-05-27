الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ هندسة الطاقة.. هذه هى الأجهزة الأعلى استهلاكًا للكهرباء (فيديو)

الكهرباء
الكهرباء

أكد حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الكهرباء والطاقة أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن العديد من المصريين يهدرون مواردهم الكهربائية دون أن يدركوا ذلك.

تحدث سلماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، عن الثقافة السائدة لدى المصريين في استهلاك الكهرباء حيث يشغلون الأجهزة الكهربائية دون فائدة ويفتحون الثلاجات دون تفكير في الأشياء التي يحتاجونها، وأكد أن استهلاك الثلاجات يعتبر كبيرًا جدًا في مصر، حيث يوجد نحو 30 مليون ثلاجة في البيوت والعديد منها قديم وغير فعّال.

وأوضح سلماوي أن هناك 5 أجهزة تعتبر الأكثر استهلاكًا للكهرباء وهي:

  • الثلاجات: تحتل المرتبة الأولى في استهلاك الكهرباء.
  • سخانات المياه: تأتي في المرتبة الثانية.
  • التكييفات: تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء.
  • الإضاءة العالية: تعتبر من الأجهزة الكهربائية الثقيلة.
  • التلفزيون: يعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء.
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