الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف يشهد احتفالية لتجهيز 26 عروسًا من الفئات الأولى بالرعاية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، احتفالية تسليم مساعدات مالية لـ26 من العرائس، برعاية مجموعة تيتان للأسمنت، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مسجد  السيدة حورية، لتجهيز العرائس من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف.

الحضور

جاء ذلك بحضور: الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وتوني عثمان مدير العلاقات الخارجية والداخلية لمجموعة تيتان مصر، المستشار محمد على خلاف رئيس مؤسسة السيدة حورية، وهاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف.

محافظ بنى سويف يقدم التهنئة

وقدم المحافظ التهنئة للعرائس معبرًا عن تمنياته لهن بالتوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة، معربا عن سعادته لمشاركة الفتيات فرحتهن في هذه المناسبة السعيدة، مثمنا دور مجموعة تيتان في المشاركة المجتمعية وتقديم الرعاية والدعم لأبناء المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال المساهمة في الدفع بجهود الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح المهندس حسام طه، مدير مصنع أسمنت تيتان ببني سويف، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة المشاركة المجتمعية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات المهندس خالد بدوي، رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف "طه" أن المساعدات التي تقدمها المجموعة للأسر والقرى الأكثر احتياجًا تأتي في إطار دورها الفعّال في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية دورها في تقديم الدعم المادي والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار مدير العلاقات الخارجية والداخلية لمجموعة تيتان مصر، إلى أن الاحتفالية تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مسجد السيدة حورية،لتجهيز 26 عروسا ودعمهن بمبالغ مالية   للمساعدة في استكمال مستلزمات الزفاف وبهدف التخفيف عن كاهل أسرهم.

بني سويف محافظ بني سويف مسجد السيدة حورية تجهيز العرايس فتيات

الأكثر قراءة

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

أول تعليق أمريكي على مجزرة الخيام الإسرائيلية في رفح

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح