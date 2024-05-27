محافظ بني سويف يشهد احتفالية لتجهيز 26 عروسًا من الفئات الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، احتفالية تسليم مساعدات مالية لـ26 من العرائس، برعاية مجموعة تيتان للأسمنت، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مسجد السيدة حورية، لتجهيز العرائس من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف.

الحضور

جاء ذلك بحضور: الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وتوني عثمان مدير العلاقات الخارجية والداخلية لمجموعة تيتان مصر، المستشار محمد على خلاف رئيس مؤسسة السيدة حورية، وهاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف.

محافظ بنى سويف يقدم التهنئة

وقدم المحافظ التهنئة للعرائس معبرًا عن تمنياته لهن بالتوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة، معربا عن سعادته لمشاركة الفتيات فرحتهن في هذه المناسبة السعيدة، مثمنا دور مجموعة تيتان في المشاركة المجتمعية وتقديم الرعاية والدعم لأبناء المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال المساهمة في الدفع بجهود الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح المهندس حسام طه، مدير مصنع أسمنت تيتان ببني سويف، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة المشاركة المجتمعية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات المهندس خالد بدوي، رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف "طه" أن المساعدات التي تقدمها المجموعة للأسر والقرى الأكثر احتياجًا تأتي في إطار دورها الفعّال في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية دورها في تقديم الدعم المادي والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار مدير العلاقات الخارجية والداخلية لمجموعة تيتان مصر، إلى أن الاحتفالية تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مسجد السيدة حورية،لتجهيز 26 عروسا ودعمهن بمبالغ مالية للمساعدة في استكمال مستلزمات الزفاف وبهدف التخفيف عن كاهل أسرهم.