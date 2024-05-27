وعكة صحية جديدة تُصيب وفاء عامر: "اتكسرت مرتين خلال 3 شهور"

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن تعرضها لوعكة صحية جديدة، حيث تعرضت لكسر في كتفها، وذلك بعد 3 أشهر من تعرضها لكسر في القدم.

وأعربت وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، عن حزنها الشديد أثناء كتابة المنشور.

وكتبت: "أحبائي في الله، في أقل من أشهر اتكسرت مرة قدمي ومن 5 أيام كسر في الكتف من فضلكم ادعوا لي قوي بجد وأعتذر عن الرد".



“حق عرب” آخر أعمال وفاء عامر الدرامية



تدور قصة مسلسل “حق عرب” بطولة أحمد العوضي ويجسد شخصية «عرب السويركي» عن رحلة بحثه عن قاتل والده، ويذهب للعمل في أحد مصانع الأخشاب التي يمتلكها رياض الخولي خلال الأحداث فيجد نفسه في صراعات وتصادمات مع وليد فواز الذي أصابه بعاهة مستديمة في الماضي وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

حق عرب



مسلسل "حق عرب" بطولة كل من أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وقد لاقى نجاحًا كبيرًا في أيام عرضه.