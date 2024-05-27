القاهرة الإخبارية: جنود الاحتلال يحرقون منازل الفلسطينيين في مدينة رفح

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" إنه فيما يتعلق بالحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء الناجمة عن المجزرة التي اقُترفت بحق النازحين في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح إلى 45 شهيدًا.

أضاف أبو كويك أن الاسهداف المباشر لخيام النازحين التي كانت تضم العشرات من الأطفال والنساء، كان هو الاعنف، حيث أحترقت الخيام بالنازحين، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي أعلن انها أمنة.

أشار إلى أن هناك بحث جار عن مفقودين جراء هذه الغارة، مؤكدًا أن الحصيلة غير نهائية نظر لأن كثير من المصابين يعانون جراحا خطيرة نتيجة إصاباتهم المباشرة وحروق بدرجات متفاوتة جراء اندلاع الحريق بعد هذا القصف الذي جرى بعدة صواريخ.

وتابع أن هناك مناطق في مدينة رفح لم يعد بإمكان سيارات الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني الوصول إليها، حيث بات التحرك هناك أكثر خطورة في ظل تقدم الآليات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية.

وأكد أن خلال الساعات الأخيرة استهدفت طائرات الاحتلال عددًا من الطواقم العاملة في المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح مما أسفر عن استشاد اثنين من العاملين في واصابة آخر.

ونوه إلى أنه لا تزال آليات الاحتلال تتمركز شرق حي السلام وتقوم بعمليات قصف ممنهجة لمربعات سكنية كذلك يقوم الجنود بعملية إحراق متعمدة لمنازل الفلسطينين في المناطق الشرقية من مدينة رفح.