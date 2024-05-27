الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو "سياحة الشيوخ": تطوير موقع التجلى الأعظم المشروع السياحي الأضخم

جيفارا الجافي
جيفارا الجافي

قال جيفارا الجافي، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتماما رئاسيا كبيرا بتطوير المقومات السياحية في سيناء وإبرازها عالميا، وتعزيز المقدرات السياحية لسيناء والانطلاق بها بعد عقود من الإهمال والتهميش.

وأشار “الجافي” إلى ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، يحظى باهتمام الرئيس السيسى، مؤكدًا أن هناك توجيهات بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال التى يتم تنفيذها ضمن هذا المشروع الضخم، وهو إضافة ضخمة لقطاع السياحة.

ولفت في تصريحات له، إلى أن مشروع التجلي الأعظم يأتى فى إطار مخطط عام لتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها فى مكانتها اللائقة، تعظيمًا لما بها من مقومات سياحية متنوعة من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من حركة السياحة إليها، بالنظر لما تتمتع به من طابع أثرى وروحانى ودينى وبيئي، متفرد وليس له نظير في العالم كله.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذه البقعة المقدسة شرفت بتجلى الله عليها، فى أبهى صورة لها تقديرًا لقيمتها الروحية، وكونها حاضنة للرسالات السماوية الثلاثة.

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وأضاف عضو سياحة الشيوخ، أن مصر تعمل بكل جهدها وطاقاتها لتطوير القطاع السياحي في مصر بالعموم، وتطوير المقومات السياحية في سيناء الغالية ومنها سانت كاترين وبقعة التجلي الأعظم.

وأشار إلى العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، ومنها مركز الزوار، وتطوير وادى الدير، وساحة ومبنى السلام، وامتداد النزل البيئى، والفندق الجبلى، والمنتجع السياحى، ومنطقة البازارات السياحية، والحى السكنى بالزيتونة، والمجمع الشرطى الجديد، والمجمع الحكومى الجديد، والنادى الاجتماعى، وتطوير منطقة إسكان البدو، وتطوير مركز البلدة التراثية، وتطوير وادى الأربعين وإنشاء الممشى السياحى الترفيهي وغيرها.

واختتم عضو "سياحة الشيوخ" أن السياحة المصرية تشهد ثورة حقيقية في عهد الرئيس السيسي، كما أن سيناء تحتل مكانة خاصة للنهوض بها وبمختلف مقوماتها وآثارها العالمية الفريدة وفق رؤية متكاملة للدولة المصرية. 

النائب جيفارا الجافي لجنة السياحة والآثار مجلس الشيوخ الرئيس السيسي المشروع الضخم

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