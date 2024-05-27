الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 3 سنوات من عودتها للسلطة.. روسيا تقرر رفع طالبان من قوائم الإرهابية

طالبان
طالبان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، أن بلاده سترفع حركة طالبان من "قائمة المنظمات الإرهابية" في روسيا، بعد مرور أكثر من 3 سنوات على عودتها إلى السلطة في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن لافروف قوله: اتخذت كازاخستان مؤخرا قرارا، وسنتخذه أيضا، ويهدف إلى شطب طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، في روسيا.

وفي حديث على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طشقند في أوزبكستان، برر لافروف القرار قائلا: إنهم يمثلون السلطة الفعلية في أفغانستان.

وحركة طالبان مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا منذ عام 2003، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات معها منذ عدة سنوات، وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عدة.

وتبدو موسكو متساهلة مع حركة طالبان منذ عودة الأخيرة إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، على خلفية وعودها بعدم السماح لمنظمات أكثر تطرفا بالاستقرار هناك.

وقدر رئيس أجهزة الأمن الروسية ألكسندر بورتنيكوف، مؤخرا أن طالبان ستتمكن من إعادة ترتيب أمورها الداخلية، إذا لم تمنعها جهات خارجية.

وتشعر السلطات الروسية بالقلق إزاء أمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى المتاخمة لأفغانستان، وإزاء رؤية ظهور جماعات جهادية جديدة على غرار حركة طالبان، أو تحظى بدعمها.

ويريد الكرملين أيضا تجنب تدفق لاجئين على المستوى الإقليمي، فضلا عن حدوث طفرة جديدة في تهريب الأفيون والهيروين.

ودعت روسيا ممثلين عن حركة طالبان للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج، وهو اجتماع سنوي كبير للأعمال في روسيا، سيعقد في بداية يونيو المقبل.

وقبل عودة حركة طالبان إلى السلطة، اتهمت الدول الغربية روسيا بدعمها وبالتالي السعي إلى زعزعة استقرار الإدارة الأفغانية الموالية للولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وفي 2018، اتهم قائد القوات المسلحة الأمريكية في أفغانستان روسيا بتزويد حركة طالبان بالأسلحة، ونفت موسكو الاتهام بشكل قاطع.

وزير الخارجية الروسي لافروف سيرجي لافروف طالبان حركة طالبان روسيا

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