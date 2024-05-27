"أوكسفام": إسرائيل زادت من هجماتها العشوائية منذ صدور حكم "العدل الدولية"

قال مسؤول الشؤون الإنسانية في منظمة أوكسفام، إن إسرائيل زادت من عدد الهجمات العشوائية على غزة منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، الذي أمرها بوقف هجومها على رفح على الفور.

وأضاف ماغنوس كورفيكسين- وفق شبكة سكاي نيوز البريطانية- أن الوضع في غزة “أبعد من الكارثة”، وحذر من أن المزيد من الناس سيفقدون حياتهم مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة الجنوبية، مضيفًا: سوف تستمر الأمور في التدهور.

وتابع أن منظمات الإغاثة مثل أوكسفام تحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى الوقود لتشغيل الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن المستودعات "ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على العمل بسلامة وأمان، وقد كان ذلك تحدياً هائلاً".

جيش الاحتلال يقصف مخيما في رفح

وفي سياق متصل، وصف المدعي العام العسكري الإسرائيلي الغارة الجوية بأنها “خطيرة للغاية” وقال إن التحقيق جار. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال خلال الليل إن طائراته "قصفت مجمعا لحماس في رفح" مما أدى إلى مقتل ياسين ربيعة وخالد النجار، وكلاهما مسؤولان كبيران في الحركة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.