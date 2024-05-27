الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أوكسفام": إسرائيل زادت من هجماتها العشوائية منذ صدور حكم "العدل الدولية"

رفح
رفح

قال مسؤول الشؤون الإنسانية في منظمة أوكسفام، إن إسرائيل زادت من عدد الهجمات العشوائية على غزة منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، الذي أمرها بوقف هجومها على  رفح على الفور.

وأضاف ماغنوس كورفيكسين- وفق شبكة سكاي نيوز البريطانية- أن الوضع في غزة “أبعد من الكارثة”، وحذر من أن المزيد من الناس سيفقدون حياتهم مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة الجنوبية، مضيفًا: سوف تستمر الأمور في التدهور.

وتابع أن منظمات الإغاثة مثل أوكسفام تحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى الوقود لتشغيل الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن المستودعات "ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على العمل بسلامة وأمان، وقد كان ذلك تحدياً هائلاً".

جيش الاحتلال يقصف مخيما في رفح 

 

txt

مجزرة رفح.. هاشتاج يفضح جرائم الاحتلال على "إكس" (تحليل بيانات)

وفي سياق متصل، وصف المدعي العام العسكري الإسرائيلي الغارة الجوية بأنها “خطيرة للغاية” وقال إن التحقيق جار. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال خلال الليل إن طائراته "قصفت مجمعا لحماس في رفح" مما أدى إلى مقتل ياسين ربيعة وخالد النجار، وكلاهما مسؤولان كبيران في الحركة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

إسرائيل أوكسفام الهجمات العشوائية العدل الدولية رفح

الأكثر قراءة

أول تعليق أمريكي على مجزرة الخيام الإسرائيلية في رفح

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح