موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين في مصر يثير اهتمام العديد من الموظفين في القطاع الحكومي، حيث يبحثون عن الوقت المحدد لاستلام رواتبهم والطرق المتاحة لهذا الغرض من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتم صرف مرتبات شهر مايو 2024 قبل أسبوع، ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو في غضون أسبوعين، وذلك بناءً على قرار وزارة المالية بتقديم موعد صرفها لإنهاء العام المالي الحالي في 30 يونيو.

صرف مرتبات شهر يونيو 2024

ويتم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وفقا لبيان وزارة المالية، ابتداء من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 وحتى 13 يونيو 2024، لصرف رواتب جميع العاملين في الدولة، حيث سيتم توفير مستحقاتهم في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المعلن من خلال المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

الأحد 9 يونيو 2024

اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يونيو 2024.

الاثنين 10 يونيو 2024

اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يونيو 2024.

الثلاثاء 11 يونيو 2024

اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر يونيو 2024.

الأربعاء 12 يونيو 2024

اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر يونيو 2024.

الخميس 13 يونيو 2024

اليوم الخامس والأخير لصرف مرتبات شهر يونيو 2024.

هل يوجد زياده في مرتبات شهر يونيو؟

على الرغم من الزيادة السنوية التي يحصل عليها الموظفون مع بداية كل سنة مالية جديدة، إلا أنهم لن يتلقوا زيادة في المرتبات للشهر القادم. ويعود ذلك إلى أنه تمت زيادة مرتباتهم في مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تطبيق هذه الزيادة في ذلك الوقت.

وتعتبر الزيادة التي حدثت في مارس الماضي الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية. فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور لأول مرة من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه، ثم زاد في نفس الشهر من عام 2023 إلى 3 آلاف جنيه، وصعد إلى 3500 جنيه مطلع العام الحالي. وفي بداية مارس من العام الجاري، ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.