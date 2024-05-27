الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" ترصد أسباب تغير الموقف الأوروبي تجاه ما يحدث في غزة

جريدة الدستور

قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الموقف الأوربي تجاه ما يحدث في غزة بدأ يميل منذ أشهر قليلة للاستقلالية عن الموقف الأمريكي، وظهر التغير في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

أضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية أن هذا التغير له أسباب مختلفة تتصل به، منها الأوضاع الداخلية في أوروبا، الرأي العام المتصاعد، والحركات الجماهيرية، وتغير مواقف الحكومات التي لم يعد بإمكانها تحمل عبء العدوان الإسرائيلي وكلفة الدم.

ولفت إلى أن الموقف الأوروبي بحاجة لتطوير مواقفه أكثر تجاه مسار الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدوللتين، وعزل إسرائيل على المستوى الدولي، وتقليل فرص ترويجها للرواية الإسرائيلية.

ما أهمية الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي ؟

من ناحيته، قال بشير عبدالفتاح باحث بمركز الأهرام إن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، يعكس أكثر من بعد، البعد الأول هو الحرص العربي الرسمي على مواصلة الجهود للتنسيق مع المجتمع الدولي ممثلا في الجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي لاستكمال جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنسيق مواقف.

أضاف في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "نحن بصدد موقف أوروبي رسمي يرغب في أن يكون له دور محوري في المرحلة التالية من وقف الأزمة، وإعادة الإعمار، الأوروبيون يرغبون ألا يكونوا بعيدين عن المشهد، يدعمون القرارات الأممية والشرعية الدولية التي تدعم الحق الفلسطيني".

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