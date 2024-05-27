خبير عسكري يكشف تداعيات الهجوم الإسرائيلي على مخيمات رفح

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أهمية مصداقية الإعلام في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن الدقة في نقل المعلومات تعتبر أولوية قبل أي سبق صحفي.

أضاف سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد،:"الجيش الإسرائيلي يعتبر نفسه هو الجيش الذي لا يقهر، لكن حتى الآن لم يحقق أي هدف من أهدافه العسكرية المحددة، نظرًا لاستخدامه لأسلحة نائية وغير حديثة الصنع".

وأكد نصر أن جيش الاحتلال فوجئ بعناصر تهاجمه أثناء حرق مخيم النازحين في منطقة رفح الفلسطينية، وذلك ضد مدنيين عزل من الأطفال والشيوخ وكبار السن والنساء.

وفيما يتعلق بالهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على رفح بجنوب قطاع غزة، أشار "سالم" إلى أن هذا الهجوم يعقد جهود الوساطة الجارية ويعيق الوصول لاتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

في ختام تصريحاته، أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن إسرائيل ستظل دائمًا لا ملجأ لها إلا الولايات المتحدة، وأن التطبيق مع الدول العربية “مجرد أكذوبة” تهدف إلى بث بلبلة بين تلك الدول.