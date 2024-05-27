سميرة عبد العزيز تكشف سر صداقتها الكبيرة مع فاتن حمامة

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إنها من جمهور الراحلة فاتن حمامة منذ الصغر:"لما اشتغلت مع الفنانة فاتن حمامة تأكدت أنني كنت على حق في حبي الشديد لها".

ذكرى ميلاد فاتن حمامة

وأكدت سميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن علاقتها الطيبة مع الفنانة فاتن حمامة ظلت مستمرة حتى رحيلها.

أضافت أنها شاركت فاتن حمامة في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، وكانت ستقول خطبة عن البنات، فكانت ستقول كلمة باللغة العربية خاطئة، وذهبت لتصحيحها لها، وخشيت أن تغضب منها، لكنها "قبّلتها".

بداية الصداقة

أضافت أنها ارتبطت بالفنانة فاتن حمامة بصورة كبيرة:"بعد مسلسل ضمير أبلة حكمت الفنانة فاتن حمامة طلبت رقم هاتفي وسمحت لي أن أحصل على رقم هاتفها، ومنذ هذا التوقيت كنت أحرص على زيارتها، وعند مرضها بقيت معها في المستشفى بسبب تعب شقيقتها في نفس التوقيت".