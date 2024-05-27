الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مبعوث أممي يدين الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح

رفح
رفح

أدان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينيسلاند، الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، وحث إسرائيل على إجراء تحقيق "شامل وشفاف".

وفي بيان نُشر على موقع X، قال وينيسلاند إنه "منزعج للغاية بسبب وفاة العديد من النساء والأطفال في منطقة لجأ إليها الناس".

وفي سياق متصل، قال موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح تعكس "ازدراء" الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا للأمم المتحدة والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة غزة الجنوبية.

كتب فكي، في بيان نشره على موقع X: "مع الغارات الجوية المروعة التي وقعت خلال الليل والتي أسفرت عن مقتل معظم النساء والأطفال الفلسطينيين... تواصل دولة إسرائيل انتهاك القانون الدولي مع الإفلات من العقاب وفي ازدراء حكم محكمة العدل الدولية الذي أصدرته قبل يومين والذي أمر بإنهاء عملها العسكري في رفح".

وأضاف: "يجب تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية بشكل عاجل إذا أردنا أن يسود النظام العالمي".

txt

أكثر من 40 شهيدًا جرّاء قصف مخيم نازحين فى رفح الفلسطينية

رفح إسرائيل تحقيق فلسطين الهجوم الاسرائيلي غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق أمريكي على مجزرة الخيام الإسرائيلية في رفح

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح