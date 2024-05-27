مبعوث أممي يدين الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح

أدان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينيسلاند، الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، وحث إسرائيل على إجراء تحقيق "شامل وشفاف".

وفي بيان نُشر على موقع X، قال وينيسلاند إنه "منزعج للغاية بسبب وفاة العديد من النساء والأطفال في منطقة لجأ إليها الناس".

وفي سياق متصل، قال موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح تعكس "ازدراء" الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا للأمم المتحدة والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة غزة الجنوبية.

كتب فكي، في بيان نشره على موقع X: "مع الغارات الجوية المروعة التي وقعت خلال الليل والتي أسفرت عن مقتل معظم النساء والأطفال الفلسطينيين... تواصل دولة إسرائيل انتهاك القانون الدولي مع الإفلات من العقاب وفي ازدراء حكم محكمة العدل الدولية الذي أصدرته قبل يومين والذي أمر بإنهاء عملها العسكري في رفح".

وأضاف: "يجب تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية بشكل عاجل إذا أردنا أن يسود النظام العالمي".