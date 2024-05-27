الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: قصف خيام النازحين برفح الفلسطينية عمل إجرامي مكتمل الأركان

النائبة مي رشدي
النائبة مي رشدي

قالت مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن قصف قوات الاحتلال المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين الفلسطينيين النازحين، عمل إجرامي مكتمل الأركان، ويؤكد على سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأضافت “رشدي” أن هذا الحدث المأساوي الذي وقع أمس على مرآى ومسمع من العالم أجمع، هو انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وآن الأون أن تتوقف إمريكا وأوروبا عن دعم هذا الكيان المتطرف، وعليهم ممارسة الضغوط على إسرائيل للتوقف الفورى عن هذه الجرائم وإنهاء الحرب.

مي رشدي: آن الأون على إمريكا وأوروبا التوقف عن دعم الكيان الاسرائيلى المتطرف

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مجزرة رفح.. هاشتاج يفضح جرائم الاحتلال على "إكس" (تحليل بيانات)

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وأشارت “رشدي” إلى أن استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى ارتكاب تلك الجرائم، تؤكد على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد وقوي ضد هذه الجرائم، وأتخاذ قرارات قوية وفعالة، حتي لا تقوم إسرائيل بمثل هذه المحازة.

وأوضحت أنه مازال الموقف المصري هو الأقوي والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وأن الدولة المصري لن ولم تتخلي أبدًا عن أشقائنا فى غزة.

النائبة مي رشدي مجلس النواب الاحتلال الاسرائيلية رفح الفلسطينية الفلسطينيين

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