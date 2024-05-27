برلمانية: قصف خيام النازحين برفح الفلسطينية عمل إجرامي مكتمل الأركان

قالت مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن قصف قوات الاحتلال المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين الفلسطينيين النازحين، عمل إجرامي مكتمل الأركان، ويؤكد على سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأضافت “رشدي” أن هذا الحدث المأساوي الذي وقع أمس على مرآى ومسمع من العالم أجمع، هو انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وآن الأون أن تتوقف إمريكا وأوروبا عن دعم هذا الكيان المتطرف، وعليهم ممارسة الضغوط على إسرائيل للتوقف الفورى عن هذه الجرائم وإنهاء الحرب.

مي رشدي: آن الأون على إمريكا وأوروبا التوقف عن دعم الكيان الاسرائيلى المتطرف

وأشارت “رشدي” إلى أن استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى ارتكاب تلك الجرائم، تؤكد على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد وقوي ضد هذه الجرائم، وأتخاذ قرارات قوية وفعالة، حتي لا تقوم إسرائيل بمثل هذه المحازة.

وأوضحت أنه مازال الموقف المصري هو الأقوي والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وأن الدولة المصري لن ولم تتخلي أبدًا عن أشقائنا فى غزة.