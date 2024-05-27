وزير التعليم يكرم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي

كرم د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي، خلال الحفل الختامي لاعلان الفائزين، حيث تم تكريم كل من زينب نور الدين مقرر عام المبادرة، كما تم تكريم الفائزين في المدارس المتميزة كل من:

- المركز الأول ولقب المدرسة المتميزة بتحدي القراءة العربي علي مستوي مصر: مدرسة زهور الياسمين الخاصة بمحافظة القاهرة

_ المركز الثاني: مدرسة بلكيم للتعليم الاساسي بمحافظة الغربية

_ المركز الثالث: مدرسة منيا الدمياط الابتدائية بمحافظة دمياط

وبالنسبة للمشرف المتميز في مسابقة تحدي القراءة العربي:

المركز الاول: ايمان مرسي السيد مرسي من محافظة القليوبية

المركز الثاني: عمرو رجب محمود من محافظة القاهرة

المركز الثالث: سحر مصباح من محافظة كفر الشيخ

اما الفائزين من الطلاب اصحاب الهمم، كل من:

_المركز الاول فاز به الطالب علي محمد علي جبريل من محافظة سوهاج

_المركز الثاني فاز به الطالب محمد عبدالله محمد يوسف من محافظة القليوبية.

_المركز الثالث فازت به الطالبة مريم عبد الفتاح بمدرسة النور للمكفوفين بدمياط

اما الفائزين بالمراكز العاشر في مسابقة تحدي القراءة العربي:

المركز الاول: احمد حسن حنفي عبده ، وفاز علي لقب تحدي القراءة العربي ٢٠٢٤

المركز الثاني: سلمي حازم محمد

المركز الثالث: الطالبة هنا مصطفي خلاف من محافظة المنيا

المركز الرابع: الطالب محمد عادل محمد عويس من محافظة الدقهلية.

المركز الخامس: الطالبة ريم ايهاب حسن من محافظة بني سويف

المركز السادس: الطالب عبد الرحمن محمد عبده موسي، من مدرسة احمد زويل بمحافظة دمياط



المركز السابع: الطالبة سندس شمس الدين، من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة سوهاج

المركز الثامن: الطالبة هاجر هيثم محمد من محافظة السويس

المركز التاسع: الطالب خالد اسامة متولي من محافظة الشرقية

المركز العاشر: الطالبة حنين محمد عبدالله من محافظة شمال سيناء