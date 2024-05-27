الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بهتك عرض طفلة فى القاهرة

آرشيفية
آرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل متهم بهتك عرض طفلة، وتبين أن المتهم استغل صغر سن المجني عليها وهتك عرضها بمنطقة الساحل بالسجن المشدد 7 سنوات.

كان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا من أسرة المجني عليها، تتهم عاطلًا بهتك عرض صغيرة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، والذي اعترف بهتك عرض المجنى عليها، مستغلًا في ذلك صغر سنها، وقام لمس مواطن عفتها، وعندما حاولت الاستغاثة ضربها محاولا كتم أنفاسها حتي لا يسمعها أحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة عاطل هتك عرض طفلة منطقة الساحل السجن المشدد 7 سنوات

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