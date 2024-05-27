نقيب الصحفيين يبحث مع اللجنة الإعلامية استعداداتها للمؤتمر العام السادس للصحافة

عقدت اللجنة الإعلامية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، اليوم الإثنين، اجتماعا مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم.

وناقش الاجتماع ترتيبات التغطية لفعاليات المؤتمر والاستعدادات الخاصة بالتسويق له ولاجتماعات لجانه.

وأكد “البلشي”خلال الاجتماع، أن الهيئة الاستشارية للمؤتمر تضم قامات صحفية كبيرة ومن المقرر الإعلان عن تشكيلها خلال ساعات، كما سيتم تسمية الأمين العام للمؤتمر.

واستعرض جمال عبد الرحيم، أدوار اللجنة الإعلامية خلال الإعداد للمؤتمر واستعدادات لجانه وكذا تغطية فعالياته.

وعرضت اللجنة المشكلة من محرري النقابة، مقترحاتها للتسويق للمؤتمر وتكثيف تغطية فعالياته وإطلاق صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصميم لوجو خاص بالمؤتمر.



اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية

وتواصل اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الجاري، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور، وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات، التى ناقشها الزملاء.

واكد نقيب الصحفيين خالد البلشى أن ملف تعديل قانون النقابة لن يكون إلا داخل أروقة نقابة الصحفيين، وعن طريق الجمعية العمومية.

كواليس الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العام

وأوضح خالد البلشى نقيب الصحفيين خلال الاجتماعات التحضيرية، على مدار الأسابيع الماضية، أن فكرته للمؤتمر السادس للصحافة المصرية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هى: مستقبل الصحافة واقتصادياتها، والحريات والتشريعات، التى تندرج تحتها ملفات الصحافة الورقية والإلكترونية، ولائحة أجور للصحفيين وأوضاع الحريات العامة والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة، على أن يتم تشكيل لجنة فى نهاية أعمال المؤتمر تحمل نتائج أعمال المؤتمر والعمل على تحقيقها من خلال نقابة الصحفيين، وكل الجهات والهيئات ذات الصلة بالصحافة المصرية.

وجدد “البلبشي” دعوته لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى اجتماعات لجان المؤتمر والأعمال التحضيرية، وتقديم المقترحات وصولًا لحلول للأزمات، التى تعانيها الصحافة المصرية.