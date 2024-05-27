الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يائير لابيد لـ نتنياهو: أنت غير مؤهل لتبقى رئيسًا للحكومة

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لبنيامين نتنياهو أمام الكنيست إنه لا يستحق رئاسة الحكومة بعدما فقدنا عشرات الجنود، متسائلًا: “لماذا ما زلت رئيسًا للحكومة؟ وأنت مسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخنا”.

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فشل في أداء مهمته وحكومته غير شرعية، قائلًا:"أنت غير مؤهل لتبقى رئيسا للحكومة" بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وواصل "لابيد" مهاجمته لنتنياهو:"أنت غير قادر على أن تتحكم في الوزراء المتطرفين الذين يقودونك ويتحكمون بك.. ووزراء حكومتك يسرقون المال العام ويسببون المشاكل.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الكنيسة نتنياهو القاهرة الإخبارية

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