الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزة مصطفى توجه رسالة للمصريين: "لا تثقوا فى الإعلام الصهيونى" (فيديو)

عزة مصطفى
عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أكد أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية للأخبار، وفي رسالة عاجلة للمصريين، أوضحت: "خلوا مصدركم الجيش المصري، ولا نثق في أحد إلا في المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العظيمة".

وأضافت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد: "من فضلكم اتجهوا إلى المصادر الرسمية في الدولة المصرية، فالإعلام الخاص بالكيان الصهيوني كاذب، ونحتاج أن نعرف مصادرنا بدقة ونذهب للمصادر الرسمية".

وأشارت إلى أن هذه الرسالة تأتي بعد حادث تبادل إطلاق النار على الحدود عند معبر رفح، وتهدف إلى توجيه الجمهور نحو الأخبار الموثوقة والمصادر الرسمية للحفاظ على الوعي والتواصل الصحيح.

الاعلامية عزة مصطفى المتحدث العسكري المصادر الرسمية الجيش المصرى صالة التحرير قناة صدى البلد معبر رفح تبادل إطلاق النار الحدود

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