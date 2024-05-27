الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤتمر: الحوار الوطني قادر على الخروج بتوصيات لتحسين الأوضاع الاقتصادية

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى يمثل ظاهرة غير مسبوقة، حيث يضم كافة الاطراف وهذه سابقة هى الاولى من نوعها، والتركيز على المحور الاقتصادي امر مهم وضرورى خاصة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التى يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطنى يعمل فى إطار إيجاد تصور اقتصادى بنهاية 2024، خاصة لما يضمه من نخبة اقتصادية وخبراء على أعلى مستوى، والجميع يُعلى المصلحة العامة للدولة المصرية، خلال الجلسات الأخيرة تناول الحوار الوطنى الازمة الاقتصادية بشكل عميق وذلك بهدف التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.

وأكد غنيم، ان هذه الخطوة تستهدف تعزيز وتدعيم جهود الإصلاح الشامل، ودعم استراتيجيات الدولة بأفكار وأطروحات شاملة لمواجهة تحديات القضايا المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث قدم حلولا عاجلة قصيرة وطويلة الأمد تسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة والاستقرار في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتبعات للأزمات الدولية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطنى يعمل على الخروج بتوصيات للوضع الاقتصادى الهدف منه فى المقام الأول تحسين معيشة المواطنين في كافة المناحي المختلفة، ووضع مزيد من الرؤى لحماية الاقتصاد المصري ومعالجة الأزمات الراهنة وتوفير بيئة أكثر حماية وأمان للمواطن المصري والمناخ الاستثماري في مصر خلال الفترة المقبلة.

حزب المؤتمر الحوار الوطنى الازمات الاقتصادية معيشة المواطنين نخبة اقتصادية

الأكثر قراءة

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

أول تعليق أمريكي على مجزرة الخيام الإسرائيلية في رفح

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح