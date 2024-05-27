الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المركزي لمتبقيات المبيدات" يشارك في تدريب 21 متخصصًا من ليبيا وقطر

د.هند عبداللاه،
د.هند عبداللاه،

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم 21 متخصصًا من ليبيا وقطر ضمن فعاليات دورة تدريبية للمكافحة المتكاملة لنخيل البلح.

شارك في حضور الدورة 21 متخصصًا من ليبيا وقطر؛ للتعرف على الدور الذي يقوم به المعمل في مجال سلامة الغذاء وذلك ضمن فعاليات "الدورة التدريبيبة الرابعة لنخيل التمر" والتي نظمتها الشركة المصرية السعودية للزراعة العضوية والتقليدية (اسكو) وتهدف هذه الدورة إلى التوسع في مجال زراعة النخيل وتطوير ألياته وبالتعاون مع المعمل لما له من دور كبير في سلامة المنتجات الزراعية المختلفة من خلال التحاليل الدقيقة والمعتمدة من عدة جهات دولية.

اشتمل البرنامج التدريبي داخل المعمل على التعريف بمتبقيات المبيدات وأسباب تواجدها بالمنتجات، كيفية التقليل من وجودها، التشريعات الدولية والمحلية الخاصة بمتبقيات المبيدات وحدودها، كيفية تفسير النتيجة عند ظهور شهادة التحليل.

ثم قام المتدربين بالجزء العملي من التدريب داخل قسم متبقيات المبيدات حيث تم شرح كافة النقاط الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات في العينات الواردة للمعمل من استقبال العينة وطحنها وتجهيزها وتحليلها حتى الوصول لاصدار شهادة بنتائج التحليل ثم تم تنظيم جولة تفقدية داخل اقسام المعمل المختلفة.

وقالت د.هند عبداللاه، مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير علاقات التعاون الزراعي العلمي والفني بين مصر والدول العربية الشقيقة وأشارت عبداللاه، الى الدور الرائد للمعمل في مسايرة الاتجاهات الحديثة في التعامل العملي مع متبقيات المبيدات وإيجاد الحلول المناسبة للسيطرة عليها والتخلص منها من أجل الحفاظ علي صور الحياة المختلفة ودور المعمل في مجال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة وما يقدمه من دور مهم في مجال سلامة الغذاء والصادرات المصرية وما يقدمه أيضًا من الناحية البحثية والإرشادية لدعم المنتجين والمصدرين، كما استعرض باحثو المعمل الدور الذي يقوم به كل قسم في هذا المجال.

المركزي لتحليل متبقيات المبيدات دورة تدريبية للمكافحة المتكاملة لنخيل البلح دورة تدريبية التعاون الزراعي العلمي

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