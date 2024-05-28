5 مخالفات أحذر ارتكبها خلال المصيف بشواطىء الإسكندرية.. تعرف عليها "لايف"

أجرت الدستور “بث مباشر” من على شاطىء البروفاج بالإسكندرية لمتابعة شواطىء عروس البحر المتوسط،رصدت 5 مخالفات أحذر من ارتكبها خلال المصيف في مدينة الثغر، بتوجيهات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

5 محاذير للمصطافين

- ممنوع دفع اكرامية أو أموال غير مستحقة خارج سعر التذكرة الرسمي.

- ممنوع تحصيل أموال غير مستحقة لغرف خلع الملابس ودورات المياة.

- ممنوع القاء القمامة والمحافظة على نظافة الشاطىء.

- ممنوع دخول الحيوانات الأليفة لعدم إصابة المصطافين خاصة الاطفال بالخوف.

- ممنوع الخروج بملابس البحر للشاطىء

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حالة البحر، اليوم، بارتفاع نسبى للأمواج مع اختفاء الراية الخضراء من شواطىء الإسكندرية.

ورفعت السياحة والمصايف الرايات الصفراء والحمراء بالقطاع الشرقى على كافة الشواطىء والرايات الحمراء على شواطىء القطاع الغربي.

وبلغت نسب الإشغال في القطاع الشرقي متوسطة إلى منخفضة على شواطىء القطاع الغربي.

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اجرت الدستور بث مباشر من على شاطىء البروفاج بالاسكندرية لمتابعة شواطىء عروس البحر المتوسط.

رصدت الدستور 5 مخالفات احذر ارتكبها خلال المصيف في الإسكندرية، بتوجيهات الادارة المركزية للسياحة والمصايف للمصطافين وضيوف المدينة.

# 5 محاذير للمصطافين

- ممنوع دفع اكرامية او اموال غير مستحقة خارج سعر التذكرة الرسمي

- ممنوع تحصيل اموال غير مستحقة لغرف خلع الملابس ودورات المياة

- ممنوع القاء القمامة والمحافظة على نظافة الشاطىء

- ممنوع الدخول بحيوانات أليفة الشاطىء لعدم تسبب الخوف للمصطافين والاطفال

- ممنوع الخروج بملابس البحر للشاطىء

ممنوع دفع اكرامية او اموال غير مستحقة خارج سعر التذكرة الرسمي

- ممنوع تحصيل اموال غير مستحقة لغرف خلع الملابس ودورات المياة

- ممنوع القاء القمامة والمحافظة على نظافة الشاطىء

- ممنوع الدخول بحيوانات أليفة الشاطىء لعدم تسبب الخوف للمصطافين والاطفال

- ممنوع الخروج بملابس البحر للشاطىء