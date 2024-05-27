السكة الحديد ترد على أزمة "مزلقان الموت" بطهطا (مستند)

ردت هيئة السكة الحديدية برئاسة المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة بخطاب رسمى لمجلس النواب حصل “الدستور” على نسخه منه، وذلك على طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بشأن أزمة "مزلقان الموت" بمدينة طهطا كما يسميه الأهالى، بعد أن زُهق عشرات الأرواح عليه بسبب عدم وجود كوبرى مشاه أعلاه، ووجود فتحات غير مخصصة لعبور المشاة يضطر الأهالى العبور عليه وأنها لا مانع لديها بعد وصول الرسومات لعرضها على الفريق كامل الوزير لاعفاءها من رسوم المقايسات.

وجاء نص رد الهيئة لمجلس النواب كالآتي: «بالإحالة إلى الطلب المقدم من النائب المحترم نشأت فؤاد عباس - عضو مجلس النواب بخصوص إنشاء كوبرى علوى للمشاه فوق مزلقان طهطا - محافظة سوهاج برجاء التفضل بالإحاطة بالآتي:

- تم مناقشة الطلب المقدم من النائب المحترم نشأت فؤاد عباس بلجنة النقل والمواصلات والتي أوصت بتشكيل لجنة من النواب (النائب المحترم محمود الضبع - وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب المحترم نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب عن مدينة طهطا )، مجلس مدينة طهطا. تم فحص الطلب بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۵ بحضور اللجنة عاليه ومندوبي هيئة السكة الحديد وانتهت المعاينة الى ضرورة إنشاء كوبرى مشاه اعلى السكة الحديد بكم ٤٣٤،٦٠٠ خط القاهرة / السد العالى بحرى محطة طهطا مع إغلاق جميع الفتحات باسوار خرسانية من الجهتين فور الانتهاء من تنفيذ الكوبرى.

وقد أفاد رئيس مجلس مدينة طهطا بالمعاينة بأنه قد تم اقتراح مبلغ ١٥ مليون جنيه كا إعتماد مالي إنشاء الكوبرى المطلوب.

- تم مناقشة ذات الطلب بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتم تسليم خطاب هيئة السكة الحديد بتاريخ ١ من مايو ٢٠٢٣ مفاده بأن هيئة السكة الحديد ليس لديها مانع من إنشاء الكوبرى المطلوب بمعرفة المحافظة وعلى حسابها على أن تقوم المحافظة بموافاة الهيئة بالرسومات العمومية والتفصيلية للكوبرى المطلوب للمراجعة والاعتماد ولا مكان العرض على الفريق وزير النقل بخصوص الاعفاء من مقايسات الهيئة.

- حتى تاريخه لم تقم محافظة سوهاج بموافاتنا بالرسومات الخاصة بكوبرى المشاة المطلوب.

- تؤكد على ما جاء بخطابنا المشار إليه بعاليه بأن هيئة السكة الحديد ليس لديها مانع من إنشاء الكوبرى المطلوب بمعرفة المحافظة وعلى حسابها على أن تقوم المحافظة بموافاتنا بالرسومات العمومية والتفصيلية للكوبرى المطلوب للمراجعة والاعتماد والسير في باقي الإجراءات".

وكان نائب حزب الشعب الجمهورى ناقش خلال الأسبوع الماضية طلب إحاطة ضد وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد بسبب إحدى مزلقانات مدينة طهطا وخلال الجلسة، وجّه حديثه بحدة واستياء من تقاعس المسئولين في إنقاذ حياة المواطنين وخاصة بعدما أعلنت محافظة سوهاج توافر الدعم المادي لإنشاء كوبري مشاة علوي للمواطنين، مزود بمصعدين، مطالبا بوقف نزيف دماء أبناء دائرته على قضبان السكك الحديدية في مدينة طهطا.