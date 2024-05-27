وزير التعليم: مشاركة 16 مليون طالب في مسابقة تحدي القراءة "يسعدني"

أعرب د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالحفل الختامي لـ مسابقة تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة.

وأكد وزير التعليم أن ما يحدث يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تؤكد تقديم تعليم متميز يكون التلميذ معتز بذاته يقبل التعددية قادر علي التنافسية: "عندما أجد أكثر من 16 مليون طالب مشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي من اجمالي 25 مليون طالب، اي بنسبة 65% من الطلاب مشاركين في المسابقة، فهذا أمر يسعدني".

أشار الوزير إلى أن الوزارة لديها خطة استراتيجية مبنية على 3 برامج للحكومة اولها بناء الانسان، فلم يعد الهدف من التعليم هو تحصيل الدرجات، فلم يعد هذا هو الهدف الأكبر.

وأكد أن بناء الإنسان هو الهدف الاسمي للجميع، والبعد الأخر في برنامج عمل الحكومة هو التعليم من اجل التشغيل، والبرنامج الثالث هو الانتماء والولاء وحماية الأمن، واللغة هي الحماية الأكبر لذلك، والاستعمار اول ما يشتغل يعمل علي طمس اللغة، ولكننا اول من نعلم الاستعمار اللغة العربية.