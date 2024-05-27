الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. بدء المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

محمد عبدالله، وكيل
محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن بدء مجموعات المراجعات النهائية المجانية، بدءا من الغد، بإحدي القاعات بأول طريق رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ المحلة"، ولمدة 4 أيام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أنه جرى اختيار نخبة منتقاة من معلمي المواد الأساسية، من أصحاب الخبرات التربوية والتعليمية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تهيئة الأجواء وتسخير كافة الإمكانيات، لنجاح تلك المبادرة لجذب الطلاب وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي ترمي إليها، موجها الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله، ووكيل المديرية، الدكتور علاء جوده، والمدير العام للتعليم العام، غادة النحاس، والمعلمين المشاركين في المبادرة.

يذكر أنه جرى انتقاء عدد من المعلمين ممن اشتهروا بتاريخ مميز من العطاء، وتقديم سبل تبسيط المناهج وعرض الصورة المثلى للتعامل مع الورقة الامتحانية وفق المواصفات المعتاد عليها، وتأتي المبادرة في إطار التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، حيث كونها مجانية بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للطلاب وتلقي الأسئلة الشائعة وتحفيزهم لتحقيق الغايات المنشودة.

تبدأ المراجعات النهائية بدءا من الغد الثلاثاء، الموافق 28 مايو الجاري، باللغة العربية، من الساعة 12.30ظهرا حتى الساعة 2.30ظهرًا، ومادة الأحياء من الساعة 2.30 ظهرًا حتى 4.30 عصرًا، ويوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، مادة الكيمياء من الساعة 12.30 ظهرًا حتى 2.30 ظهرًا، مادة الفيزياء، من الساعة 2.30 ظهرًا لـ 4.30 عصرًا، ومادة الجيولوجيا من الساعة 4.30عصرًا ومن 6.30 مساء، ويوم الخميس الموافق 30 مايو مادة الفلسفة من الساعة 12.30 ظهرًا حتى 2.30 ظهرًا ومادة التاريخ من 2.30 ظهرًا حتى 3.30 عصرًا، ومادة الرياضيات 2 من الساعة 4.30 عصرا حتى 6.30 مساء، ويوم الجمعة الموافق 31 مايو،مادة الجغرافيا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا ومادة علم النفس من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرا.

وزارة التربية والتعليم المراجعات النهائية المجانية الدعم النفسي اللغة العربية مادة الكيمياء مادة الفيزياء

مواد متعلقة

تسليم 21 تروسيكل وتجهيز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

أول تعليق أمريكي على مجزرة الخيام الإسرائيلية في رفح

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح