غدًا.. بدء المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن بدء مجموعات المراجعات النهائية المجانية، بدءا من الغد، بإحدي القاعات بأول طريق رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ المحلة"، ولمدة 4 أيام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أنه جرى اختيار نخبة منتقاة من معلمي المواد الأساسية، من أصحاب الخبرات التربوية والتعليمية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تهيئة الأجواء وتسخير كافة الإمكانيات، لنجاح تلك المبادرة لجذب الطلاب وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي ترمي إليها، موجها الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله، ووكيل المديرية، الدكتور علاء جوده، والمدير العام للتعليم العام، غادة النحاس، والمعلمين المشاركين في المبادرة.

يذكر أنه جرى انتقاء عدد من المعلمين ممن اشتهروا بتاريخ مميز من العطاء، وتقديم سبل تبسيط المناهج وعرض الصورة المثلى للتعامل مع الورقة الامتحانية وفق المواصفات المعتاد عليها، وتأتي المبادرة في إطار التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، حيث كونها مجانية بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للطلاب وتلقي الأسئلة الشائعة وتحفيزهم لتحقيق الغايات المنشودة.

تبدأ المراجعات النهائية بدءا من الغد الثلاثاء، الموافق 28 مايو الجاري، باللغة العربية، من الساعة 12.30ظهرا حتى الساعة 2.30ظهرًا، ومادة الأحياء من الساعة 2.30 ظهرًا حتى 4.30 عصرًا، ويوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، مادة الكيمياء من الساعة 12.30 ظهرًا حتى 2.30 ظهرًا، مادة الفيزياء، من الساعة 2.30 ظهرًا لـ 4.30 عصرًا، ومادة الجيولوجيا من الساعة 4.30عصرًا ومن 6.30 مساء، ويوم الخميس الموافق 30 مايو مادة الفلسفة من الساعة 12.30 ظهرًا حتى 2.30 ظهرًا ومادة التاريخ من 2.30 ظهرًا حتى 3.30 عصرًا، ومادة الرياضيات 2 من الساعة 4.30 عصرا حتى 6.30 مساء، ويوم الجمعة الموافق 31 مايو،مادة الجغرافيا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا ومادة علم النفس من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرا.