الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإدارية العليا" تعلن صحة انتخاب حسام المندوة أمينًا لصندوق نادى الزمالك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بقبول الطعنين رقمي 70 /2070 و70/20807، المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه ورئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وإلغاء حكم أول درجة واستمرار حسام المندوة أمينًا لصندوق نادي الزمالك.

وتختصم الطعون كلًا من:-

١- وزير الشباب والرياضة

٢- مدير مديرية الشباب والرياضة

٣- رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك

٤- رئيس اللجنه الأوليمبيّة المصريه

٥- كريم محمد عادل

وطالبت الطعون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم87/880 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجه عضو مجلس النواب الحالى كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2023/2027.

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة حسام الدين المندوة رئيس نادى الزمالك امينا لصندوق نادي الزمالك حوادث الدستور

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