الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبة ترفع درجة الحرارة إلى 50.. العراق على موعد مع صيف ساخن

القبة ترفع درجة الحرارة
القبة ترفع درجة الحرارة إلى 50

تشير التوقعات إلى أن العراق سيشهد فصل الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق هذا العام. وستضرب موجة حارة جدا، تصل إلى 50 درجة، العراق خلال الأيام المقبلة.

وستتراوح درجات الحرارة في العاصمة بغداد ما بين 44 و46 درجة مئوية، وعلى المناطق الجنوبية، مثل الكوت والبصرة وضواحيهما بين 48 و49 درجة مئوية، لتلامس 50 درجة مئوية.

ورصد مختصو الطقس في مركز طقس العرب الإقليمي، مؤشرات على تأثر العراق في الأيام الأخيرة من شهر مايو الجاري بموجة حارة غير مسبوقة، ناتجة عن اشتداد المرتفع الجوي العربي الذي يعمل على تأجيج ظاهرة القبة الحرارية، التي تترافق مع كتلة هوائية ذات تسخين سطحي مرتفع يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 50 مئوية، خاصة في المناطق الجنوبية.

ومن المتوقع أن يتأثر العراق للمرة الأولى هذا العام بظاهرة القبة الحرارية، التي ستثير موجة حارة تأتي على شكل ارتفاع كبير وملحوظ على درجات الحرارة لتصل في العاصمة بغداد ما بين 44 و46 درجة مئوية.

والقبة الحرارية هي ظاهرة جوية تنتج عن منطقة ذات ضغط جوي مرتفع في الطبقات العليا من الغلاف الجوي تعمل على تسخين الهواء في الطبقات السفلى نتيجة عملية ديناميكية تسمى التسخين تحت الضغط، فمع ضغط الهواء في منطقة معينة تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تتكون قبة حرارية.

ويشكل ذلك كتلة هوائية سطحية حارة تختلف كثافتها حسب المنطقة وكثافة المرتفع الجوي وأيضًا حسب فترة تكونها خلال العام.

العراق الصيف موجة حارة بغداد الكوت والبصرة

مواد متعلقة

"إنقاذ الجندى رايان" يعود لصالات السينما الفرنسية فى ذكرى "إنزال نورماندى"

الدفاع المدنى فى غزة: انتشال 50 شخصًا بين شهيد وجريح برفح

مسيرة فى جنين تنديدًا بمجزرة الاحتلال برفح

ماكرون: لم يكن لدى أوروبا هذا العدد من الأعداء كما هو الحال الآن

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل استهدفت خيام النازحين برفح "عمدًا"

جيش الاحتلال يعلن مصرع قياديين فى حماس برفح

عاجل.. بيان من الجهاد الإسلامى بشأن استهداف الاحتلال مراكز النازحين فى رفح

عاجل.. 30 شهيدًا إثر قصف الاحتلال مخيم النازحين شمال غربى رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح