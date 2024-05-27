الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيراميدز يهزم الجونة بهدف ويؤكد انفراده بقمة دوري نايل

مباراة بيراميدز والجونة
مباراة بيراميدز والجونة

حقق بيراميدز فوزه التاسع على التوالي في دوري نايل وهزم الجونة بهدف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 27 في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي في الأسبوع الخامس والعشرين للمسابقة ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 53 نقطة ويؤكد انفراده بالصدارة بينما توقف رصيد الجونة عند 30 نقطة.

سيطر بيراميدز على مجريات اللعب في الشوط الأول وأنهاه لصالحه بهدف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 27 عندما مرر محمد الشيبي كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها دفاع الجونة بشكل خاطيء وقابلها مهند لاشين داخل منطقة الجزاء ولعبها برأسه إلى فيستون ماييلي فمررها برأسه أيضا لإبراهيم عادل الذي أحسن استقبالها وسددها داخل المرمى مسجلا هدف لتقدم لبيراميدز.

في بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48 لاحت فرصة للجونة عندما خطف جابريل شيكودي الكرة من محمود مرعي وانطلق ودخل منطقة الجزاء وتخطى أحمد سامي وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 53 أجرى علاء عبدالعال المدير الفني للجونة التغيير الأول بنزول صبري رحيل بدلا من أحمد شوشة وثم أشرك نور السيد ومازن ياسر بدلا من أرنودومحمد عماد بينما دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بمروان حمدي بدلا من فيستون ماييلي.

في الدقيقة 73 أجرى علاء عبد العال التغييرين الرابع والخامس بنزول حسن سمي ومحمود العكش بدلا من عبدالله هاشم عبادي وإيمانويل لاكي ورغم كل التغييرات كان صبحي سليمان حارس الجونة وشريف إكرامي حارس بيراميدز ضيفى شرف في ظل اختفاء المحاولات الهجومية للاعبي الفريقين.

في الدقيقة 80 دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بمحمود زلاكة بدلا من مصطفى فتحي وفي الدقيقة 85 قام الحكم محمد سلامة "ميدو" بطرد مروان حمدي مهاجم بيراميدز لحصوله على انذارين وفي الدقيقة 89 دفع كورنسلاف يورشيتش بمحمود دونجا وكريم حافظ بدلا من إبراهيم بلاتي توريه وإبراهيم عادل.

احتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع .

دوري نايل بيراميدز الجونة إبراهيم عادل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

مواد متعلقة

الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الجونة بهدف إبراهيم عادل

التشكيل الرسمى لمباراة بيراميدز والجونة فى الجولة الـ 25 بـ"دورى نايل"

بيراميدز المتصدر يبحث عن فوزه التاسع تواليًا أمام الجونة المتراجع بالدورى

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح