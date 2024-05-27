بيراميدز يهزم الجونة بهدف ويؤكد انفراده بقمة دوري نايل

حقق بيراميدز فوزه التاسع على التوالي في دوري نايل وهزم الجونة بهدف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 27 في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي في الأسبوع الخامس والعشرين للمسابقة ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 53 نقطة ويؤكد انفراده بالصدارة بينما توقف رصيد الجونة عند 30 نقطة.

سيطر بيراميدز على مجريات اللعب في الشوط الأول وأنهاه لصالحه بهدف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 27 عندما مرر محمد الشيبي كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها دفاع الجونة بشكل خاطيء وقابلها مهند لاشين داخل منطقة الجزاء ولعبها برأسه إلى فيستون ماييلي فمررها برأسه أيضا لإبراهيم عادل الذي أحسن استقبالها وسددها داخل المرمى مسجلا هدف لتقدم لبيراميدز.

في بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48 لاحت فرصة للجونة عندما خطف جابريل شيكودي الكرة من محمود مرعي وانطلق ودخل منطقة الجزاء وتخطى أحمد سامي وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 53 أجرى علاء عبدالعال المدير الفني للجونة التغيير الأول بنزول صبري رحيل بدلا من أحمد شوشة وثم أشرك نور السيد ومازن ياسر بدلا من أرنودومحمد عماد بينما دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بمروان حمدي بدلا من فيستون ماييلي.

في الدقيقة 73 أجرى علاء عبد العال التغييرين الرابع والخامس بنزول حسن سمي ومحمود العكش بدلا من عبدالله هاشم عبادي وإيمانويل لاكي ورغم كل التغييرات كان صبحي سليمان حارس الجونة وشريف إكرامي حارس بيراميدز ضيفى شرف في ظل اختفاء المحاولات الهجومية للاعبي الفريقين.

في الدقيقة 80 دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بمحمود زلاكة بدلا من مصطفى فتحي وفي الدقيقة 85 قام الحكم محمد سلامة "ميدو" بطرد مروان حمدي مهاجم بيراميدز لحصوله على انذارين وفي الدقيقة 89 دفع كورنسلاف يورشيتش بمحمود دونجا وكريم حافظ بدلا من إبراهيم بلاتي توريه وإبراهيم عادل.

احتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع .