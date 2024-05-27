الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الزمالك.. عودة صبحي لحراسة المرمى أمام الاتحاد السكندري

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 16

وفي المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 30.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم، الاثنين، فى بطولة دورى nile، للحكم الدولى محمد معروف. وجاء طاقم الحكام كالتالى: "محمد معروف حكم ساحة، أحمد توفيق طلب مساعد أول، هانى عبد الفتاح مساعد ثان، إبراهيم محمد حكم رابع، عمرو الشناوى حكم فار، محمود وفا حكم مساعد فار".

يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم 11 لاعبا وهم كل من أحمد حمدى، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى  للإصابة بالرباط الصليبى، شيكابالا إصابة فى العضلة الأمامية، مصطفى الزنارى إصابة في العضلة الخلفية، بينما يغيب سيف جعفر، ترافيس موتيابا، مهاب ياسر، يوسف أوباما، محمد عاطف، محمود علاء لأسباب فنية.

الزمالك الاتحاد السكندرى الدوري الممتاز مسابقة الدوري الممتاز ستاد برج العرب محمد صبحى

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح