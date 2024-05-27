بيلينجهام: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية

أكد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، أن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور يستحق الحصول على الكرة الذهبية هذا الموسم.

وقال بيلينجهام في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "الكرة الذهبية؟ بالنسبة لي، فينيسيوس هو الأفضل في العالم. لقد خلق السحر من لا شيء، لديه كل شيء ليكون الأفضل".

وأضاف ضاحكًا عند سؤاله أن فيني قال إنك تستحق الأفضل: "إذا كان هذا ما يشعر به، فيمكنك تقسيم الكرة الذهبية إلى قسمين".

وتحدث مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في اليوم الإعلامي المفتوح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريق الملكي وبوروسيا دورتموند والمقرر السبت الأول من يونيو القادم.

وقال أنشيلوتي: "نريد أن نضع الفاكهة فوق الكعكة وإنهاء الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا"، مشيرًا إلى رغبته في تحقيق ثنائية الفوز بالدوري المحلي ولقب دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه دورتموند ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن يوم السبت القادم.