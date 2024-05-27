الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المهد بمركز ببا ببنى سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف، عددا من الأنشطة الميدانية بهدف تكثيف الجهود في قطاع النظافة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وصيانة شبكة المياه، ومتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

ففي ملف النظافة والتجميل، تم رفع وتفريغ المخلفات من المحطة الوسيطة بمدينة ببا، حيث تم نقل 145 طنا من القمامة إلى مصنع إعادة التدوير بالظهير الصحراوي بمركز سمسطا، كما تم مسح ورفع الأتربة من جانبي الطريق الدائري بمدينة ببا وأمام قرية طنسا وبني قاسم، بالإضافة إلى تفريغ الحاويات والصناديق من نقاط التجمع بشوارع المدينة، وشملت الجهود تنظيف مدخل قرية سدس وبجوار المجمع الخدمي وطريق ببا/ سدس.

في قطاع الكهرباء، تم تنفيذ صيانة لـ 70 كشاف إنارة بدائرة المركز. مع استمرار أعمال ترشيد الكهرباء والإنارة بالطرق الرئيسية بدائرة المركز والمدينة، مع متابعة إطفاء اليافطات والإعلانات المضيئة بالشوارع والميادين، وفيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية، تمت إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد على إجمالي مساحة 11 قيراطا و16 سهما بقرى المركز، وذلك بحضور مسئولي حماية الأراضي.

بني سويف ببا سمسطا إزالات الأرض الزراعية

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