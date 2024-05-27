الإثنين 27 مايو 2024
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تنفيذ 75% من اعمال تطويرالطرق والمحاور المركزية بمدينة السادات

المهندس ياسر عبد
المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة السادات

أعلن المهندس  ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز تنميه مدينه السادات، أنه تم رفع كفاءة طريق طلعت حرب وأعمال وضع الطبقة الأسفلتية وجاري التخطيط ودهان الخطوط الأرضية للطريق.

وأكد “عبد الحليم” أنه تم تنفيذ 75% من أعمال رفع كفاءة طرق المحور المركزي، وجاري الانتهاء من أعمال البردورات ‏والطبقة الأسفلتيه. 

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تطوير الطرق والمحاور المركزية بالسادات 

‏وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم  رئيس الجهاز، أن نسب إنجاز الطريق المؤدى لحى النور والمنفذ به عمارات  “سكن كل المصرين” بمراحله المختلفة، بلغت 70%، وجارى الانتهاء  من أعمال “الفرمه” بالطريق الرابط بين أحياءً “الزيتون والنخيل والنور”، كما تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس للطرق المؤديه لحى النور  بدايه من المحور المركزى 2.

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة.

رفع الشربينى المحور المركزى لسادات مدينة جهاز ياسر عبدالحليم

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