الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فوائد زيت الأرجان للشعر له فوائد عديدة.. تعرفي عليها

فوائد زيت الارجان
فوائد زيت الارجان للشعر

تتساءل الكثير من النساء عن كيفية تقوية شعرهن خلال فصل الصيف وحمايته من أشعة الشمس الضارة التي تسبب التلف والتجعد والهيشان وتعمل على تقصيره بسبب التقصف والجفاف الذي يتعرض لهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

 فوائد زيت الارجان للشعر 

وتستخدم النساء بعض الماسكات الطبيعية مثل ماء الارز او زيت الزيتون او زيت جوز الهند أو زيت الارجان كماسك منزلي للشعر، للحفاظ على صحته.

 

 

txt

تعمل على تحفيز نمو الشعر.. تعرف على فوائد الحلبة للشعر

 

 

ويعتبر زيت الارجان احد أنواع الزيوت الطبيعية  المستخدمة بشكل كبير  و يحتوي زيت الأرجان على:

بعض الأحماض الدهنية المفيدة مثل الأوميجا.
مضادات الأكسدة مثل فيتامين E.
حمض الأوليك وهو مهم في الترطيب.

 فوائد زيت الارجان للشعر 

-  تحسين فروة الرأس:
يعالج قشرة الشعر.
يعالج التهابات فروة الرأس الدهنية.
يعالج صدفية الشعر.
يعمل على علاج الاكزيما.
يعمل كمضاد للالتهابات.
يحتوي على مضادات أكسدة.
يعمل كمضاد للفطريات.
يعالج حالات اكزيما الشعر.

- مرطب وبلسم للشعر:
يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية التي تعمل على زيادة ترطيب الشعر، وعلاج تقصف أطرافه ومنع تموجه وهيشانه يعمل فيتامين E أيضاً و تحسين إفراز فروة الرأس للزيوت، يرطب الشعر من جذوره ويزيد من لمعانه.

- يحافظ على الشعر من أشعة الشمس الضارة:
بالرغم من الفوائد العديدة التي تمدنا بها أشعة الشمس إلى أنها تضر بكل من البشرة والشعر، لذلك يعمل زيت الارجان على حماية من أشعة الشمس الضارة و يحافظ على الشعر من الجفاف والتقصف بسبب الشمس.

- زيت الارغان لمنع التساقط:
يستخدم في علاج تساقط الشعر لأكثر من سبب مثل علاج التهابات وقشرة الشعر التي قد تكون السبب المباشر في تساقط الشعر، يعمل كذلك على حماية الشعر من الشمس التي تتسبب في تلفه وتساقطه، يساهم الزيت كذلك في ترطيب الشعر ومنع تكسره وحمايته من التساقط.

 فوائد زيت الارجان للشعر 

- يحافظ على الشعر من الحرارة والصبغة:
يترك الزيت طبقات أحماض دهنية على سطح الشعر من الخارج، تحمي تلك الطبقات الشعر من التكسر والتقصف في أثناء التصفيف البارد أو التصفيف بالحرارة تساعد تلك الطبقة أيضاً على علاج كل التلف والتقصف والجفاف الناتج عن صبغ الشعر بالصبغات الكيميائية.

 

اقرأ أيضا

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

txt

فوائد زيت الخروع للشعر وطرق استخدامه لعلاج التلف

 

كيفية استخدام زيت الارجان للشعر


تستطيع استخدام زيت الأرجان بمفرده أو يخلط مع زيوت أخرى، لتوفير عناية أكبر بالشعر، يعتبر قناع الشعر باستخدام زيت الأرجان، وخلطه ببعض أنواع الزيوت الأخرى المفضلة لك والمعالجة لمشكلة الشعر الخاصة بك، مع زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافة الشعر او زيت جوز الهند  لعلاج تقصف الشعر.

تضاف كميات متساوية من الزيوت المراد إضافتها وخلطها جيداً معاً، في حالة استخدام زيت جوز الهند يفضل إضافة زبدة الشيا له وتعرضه لحرارة متوسطة، تسهيلاً لخلطهم معاً.

 

زيت الأرجان فوائد زيت الارجان للشعر فوائد زيت الارجان العناية بالشعر العناية بالبشرة

مواد متعلقة

من قلب الألم.. تشجيع الأهلى لم يتوقف رغم الحرب فى قطاع غزة

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل الطحينة بالسمسم والدقيق في المنزل بطريقة سهلة

"إوعى تشخص حالتك على جوجل".. مخاطر البحث عن الأعراض الطبية على الإنترنت

شيماء سيف تتصدر الترند بسبب وزنها.. كيف يمكن إنقاص الوزن بطريقة آمنة وسهلة؟

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 26 مايو 2024

تعرف على تأثير دخول القمر في محيط برج القوس على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة

كيف يُمكن تجنب عصبية الزوج أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

كيف يمكن الوقاية من أمراض الغدة الدرقية؟

الأكثر قراءة

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

أول تعليق أمريكي على مجزرة الخيام الإسرائيلية في رفح

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح