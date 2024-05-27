فوائد زيت الأرجان للشعر له فوائد عديدة.. تعرفي عليها

تتساءل الكثير من النساء عن كيفية تقوية شعرهن خلال فصل الصيف وحمايته من أشعة الشمس الضارة التي تسبب التلف والتجعد والهيشان وتعمل على تقصيره بسبب التقصف والجفاف الذي يتعرض لهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

فوائد زيت الارجان للشعر

وتستخدم النساء بعض الماسكات الطبيعية مثل ماء الارز او زيت الزيتون او زيت جوز الهند أو زيت الارجان كماسك منزلي للشعر، للحفاظ على صحته.

ويعتبر زيت الارجان احد أنواع الزيوت الطبيعية المستخدمة بشكل كبير و يحتوي زيت الأرجان على:

بعض الأحماض الدهنية المفيدة مثل الأوميجا.

مضادات الأكسدة مثل فيتامين E.

حمض الأوليك وهو مهم في الترطيب.

فوائد زيت الارجان للشعر

- تحسين فروة الرأس:

يعالج قشرة الشعر.

يعالج التهابات فروة الرأس الدهنية.

يعالج صدفية الشعر.

يعمل على علاج الاكزيما.

يعمل كمضاد للالتهابات.

يحتوي على مضادات أكسدة.

يعمل كمضاد للفطريات.

يعالج حالات اكزيما الشعر.

- مرطب وبلسم للشعر:

يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية التي تعمل على زيادة ترطيب الشعر، وعلاج تقصف أطرافه ومنع تموجه وهيشانه يعمل فيتامين E أيضاً و تحسين إفراز فروة الرأس للزيوت، يرطب الشعر من جذوره ويزيد من لمعانه.

- يحافظ على الشعر من أشعة الشمس الضارة:

بالرغم من الفوائد العديدة التي تمدنا بها أشعة الشمس إلى أنها تضر بكل من البشرة والشعر، لذلك يعمل زيت الارجان على حماية من أشعة الشمس الضارة و يحافظ على الشعر من الجفاف والتقصف بسبب الشمس.

- زيت الارغان لمنع التساقط:

يستخدم في علاج تساقط الشعر لأكثر من سبب مثل علاج التهابات وقشرة الشعر التي قد تكون السبب المباشر في تساقط الشعر، يعمل كذلك على حماية الشعر من الشمس التي تتسبب في تلفه وتساقطه، يساهم الزيت كذلك في ترطيب الشعر ومنع تكسره وحمايته من التساقط.

فوائد زيت الارجان للشعر

- يحافظ على الشعر من الحرارة والصبغة:

يترك الزيت طبقات أحماض دهنية على سطح الشعر من الخارج، تحمي تلك الطبقات الشعر من التكسر والتقصف في أثناء التصفيف البارد أو التصفيف بالحرارة تساعد تلك الطبقة أيضاً على علاج كل التلف والتقصف والجفاف الناتج عن صبغ الشعر بالصبغات الكيميائية.

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كيفية استخدام زيت الارجان للشعر



تستطيع استخدام زيت الأرجان بمفرده أو يخلط مع زيوت أخرى، لتوفير عناية أكبر بالشعر، يعتبر قناع الشعر باستخدام زيت الأرجان، وخلطه ببعض أنواع الزيوت الأخرى المفضلة لك والمعالجة لمشكلة الشعر الخاصة بك، مع زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافة الشعر او زيت جوز الهند لعلاج تقصف الشعر.



تضاف كميات متساوية من الزيوت المراد إضافتها وخلطها جيداً معاً، في حالة استخدام زيت جوز الهند يفضل إضافة زبدة الشيا له وتعرضه لحرارة متوسطة، تسهيلاً لخلطهم معاً.