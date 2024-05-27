الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 8 حالات تعدٍ بقرى مركز الواسطى ببنى سويف

الحملة
الحملة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكل مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.  

وتابع حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، أعمال رفع تراكمات القمامة بالمدينة والوحدات القروية، ومواجهة التعديات، حيث تمت إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة قيراط ونصف قيراط، بزمام قرية إطواب، بالإضافة إلى إزالة تعدٍ آخر على مساحة قيراط و18 سهمًا. وفي الوحدة المحلية لقرية قمن العروس، تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد، بمساحة إجمالية 6 قراريط تابعة لجمعيات الإصلاح الزراعي والديابية والزواية.

وبينما تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة كل الإشغالات التي تعوق حركة السير، بمحيط مركز الشرطة وميدان المحطة وشارع أحمد عرابي وشارع الجمهورية ومحيط باتا ومجمع المدارس وشارع الإسعاف ومنطقة مزلقان الكوبري الجديد ومدخل المدينة، أسفرت الحملة عن إزالة نحو 230 حالة إشغال متنوعة بين بائعين جائلين ومعروضات تجارية وتعديات على الأرصفة وانتظار مركبات في أماكن غير مخصصة لها. كما تم ضبط والتحفظ على العديد من المعروضات التجارية التي يستخدمها بعض المخالفين في إشغال الطرق العامة، والتي شملت كراسي حديدية وبلاستيكية وطاولات ومواد بناء وموازين.

وفي أعمال الوحدة المحلية لقرية الميمون، تابع رئيس الوحدة سير العمل بسجل مدني فرعي الميمون والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب، كما تم متابعة تابع توزيع أسطوانات الغاز المنزلية بالقرية، وري الأشجار المزروعة على جانبي الطريق السريع القاهرة/ أسيوط الزراعي، بجانب استمرار أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات بجوار محولات الكهرباء بمنطقة غرب الجسر وطريق الميمون-ميهوب الديب، والطريق الزراعي. وكوبري المستشفى وكوبري الترعة الحديرية.

بني سويف الواسطي الإزالات أملاك الدولة الأرض الزراعية

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