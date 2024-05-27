المنتخب الأوليمبى يواجه كوت ديفوار وديًا استعدادًا للأولمبياد

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على أداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد؛ للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة أنها تمتلك منتخبا أوليمبيا قويا يضم عددا كبيرا من المحترفين، وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة، حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة.

وعقد اليوم الجهاز الفني للمنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر وشهد وقوف ميكالى على آخر الاستعداد لمعسكر يونيو واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل فى تخصصه.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخبات إسبانيا، أوزبكستان وجزر الدومنيكان.