الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

محافظ بنى سويف يُكرم وكيل وزارة الصحة لانتهاء فترة عمله

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

كرًم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور محمد يوسف، بمناسبة انتهاء عمله بالمحافظة وتكليفه بالعمل بإحدى المحافظات، حيث أهداه درع المحافظة تقديرا لجهوده في الدفع بجهود الدولة خلال فترة توليه مسئولية القطاع الصحي بالمحافظة، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته العملية.

وأعرب يوسف، عن امتنانه للفتة الطيبة من المحافظ "د. محمد هاني غنيم"، بتكريمه وإهدائه درع المحافظة، معبرًا عن تقديره أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون والتناغم بين كل مكوناته، موجها الشكر لمحافظ بني سويف لدعمه الجهود المبذولة في سبيل تحسين منظومة الصحة وإيجاد حلول وبدائل للمشكلات التي تواجه القطاع.

وعقد محافظ بنى سويف، لقاءً بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ، ووكيل الوزارة السابق "د.محمد يوسف"، ووكيلة الوزارة الجديدة "د.سماح أحمد جاد عبدالعظيم"، ناقش خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بالقطاع تضمنت: موقف مشروعات إحلال وتجديد ورفع كفاءة المستشفيات وتكثيف المرور على المنشآت الصحية، والإشراف على المبادرات والمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، وكذا متابعة مستجدات مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع الصحة وغيرها من الموضوعات والملفات.

وأكدت وكيلة الوزارة "الجديدة" بذل قصارى الجهد للارتقاء بمنظومة العمل داخل قطاع الصحة بالمحافظة، مثمنة الجهود التي قام بها وكيل الوزارة "د.محمد يوسف" خلال فترة توليه ملف الصحة، والإشارة إلى البناء واستثمار ما تحقق بالمنظومة خلال الفترة الماضية لاستكمال مسيرة التطويروالنهوض بالقطاع، وذلك تحت إشراف ومتابعة المحافظ "د.محمد هاني غنيم" وبالتنسيق مع الوزارة.

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفا، وزير الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتورة سماح أحمد جاد وكيلا لوزارة الصحة ببنى سويف ونقل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل لوزارة الصحة بالأقصر.

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بني سويف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف الدكتورة سماح احمد جاد

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