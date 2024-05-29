ارتفعت 25%.. ما السر وراء زيادة صادرات مصر من الملابس ؟

لم تقف مصر عاجزة أمام الأزمة الاقتصادية الكبرى التي يمر بها العالم، وإنما اهتمت بكافة الملفات التي يمكن من خلالها توفير العملات الأجنبية التي تحتاج إليها البلاد، ولعل الاهتمام بملف التصدير من أحد أهم الملفات التي قدمت مصر خلالها نجاحات كبيرة بداية من تصدير السلع الغذائية وحتى الملابس.

ارتفعت أرقامنا في تصدير الملابس الجاهزة خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث سجلت في العام الماضي 2.516 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار في عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 22%.

ماذا عن صادرات مصر من الملابس الجاهزة في العام الحالي؟

سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، قالت، إن المنتج المحلي يتابع خطواته المتصاعدة نحو العالمية، وذلك بعدما ارتفعت بنسبة صادرات الملابس الجاهزة منذ اليوم الأول للعام الحالي 2024.

وأضافت "هيكل" لـ"الدستور" أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة حققت زيادة بنسبة 25% مع بداية يناير من العام الجاري، وهذه النسبة تقتصر فقط على شهري يناير وفبراير، وهذا يعتبر بداية مُبشرة لصادرات الملابس والتي من المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا خلال هذا العام.

وأشارت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، إلى أن قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة لمصر بلغت ما قيمته 464 مليون دولار مقارنة بـ371 مليون دولار حققتها مصر خلال الربع الأول من 2023، ويعتبر قطاع الملابس يسير على نفس الخطوات التي رسمت له، والمقرر زيادته بنسبة سنوية من ٢٠ إلى٣٠٪؜ عن العام السابق.

وأوضحت "هيكل" أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر أكبر مستورد للملابس الجاهزة في مصر، والاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تساهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وزادت صادرات الملابس للولايات المتحدة بقيمة 187 مليون دولار خلال أول شهرين من 2024 بنسبة نمو قدرها 13%.

أما في المرتبة الثانية، فتأتي الدول الأوروبية بزيادة بلغت 42% لتصل إلى 107 مليون دولار، وتركيا بقيمة 36 مليون دولار في يناير وفبراير 2024 بزيادة 15%، كما ارتفعت صادرات الملابس إلى إسبانيا بنسبة 41% وألمانيا بنسبة 19%.

وفيما يخص الدول العربية فارتفعت الصادرات إليها بنسبة 35% بارتفاع بنسبة 90% لصادرات الملابس إلى المملكة العربية السعودية، ارتفاع صادرات الملابس إلى السوق الليبي بزيادة قدرها 216، هذا بالإضافة إلى قرار تفعيل اتفاقية جنوب افريقيا مع مصر مما يعمل على فتح سوق تصديرية جديدة مما يجعل المنتج المصري أكثر منافسة.

وتأكيدًا لما صرحت به عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، قال محمد عنتر، صاحب مصنع ملابس، إن مصر توفر كافة السبل الممكنة لتمنح المصانع فرصة كاملة للتصدير، خاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك مصلحة متبادلة بين المصنع والدولة، هذه المصلحة أساسها الحس الوطني الذي يدفعه إلى ضرورة توفير عملة أجنبية للبلاد خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وأضاف "عنتر"، لـ"الدستور"، أن فتح أسواق جديدة لمصر في الخارج دفعه إلى زيادة الإنتاج الخاص به، بنسبة أكثر من 50% عن انتاجه في العالم، موضحًا أن الملابس الخاصة بمصنعه جميعها تتميز بالجودة العالية، وهذا ما يعرفه المواطن الأمريكي والأوروبي جيدًا فعندما يذكر الملابس القطنية، يذكر المنتج المصري، ويعتمد مصنع عنتر على استخدام الخامات مرتفعة الجودة، وتشكل نسبة استيراد الخامات من المنتج النهائي لديه قرابة الـ40% وباقي الخامات مصرية بالكامل.

وأوضح صاحب مصنع الملابس الجاهزة، أنه يعمل في هذا المجال منذ أكثر من عشرين عامًا، حتى أصبح الآن في منتصف الأربعينيات من العمر، وتمر هذه الصناعة طوال هذه السنوات بعدد من التقلبات صعودًا وهبوطًا، وعلى الرغم من ذلك تعتبر هذه الفترة من أفضل فترات صناعة الملابس الجاهزة فيما يخص التصدير بالتحديد، عن السنوات السابقة.