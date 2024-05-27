محافظ الغربية: إطلاق القوافل الشاملة لقرى مراكز قطور وبسيون والمحلة الكبرى وكفرالزيات

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

‎وأكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته، أن الجامعة تعمل بشكل دائم على مشاركة المحافظة في خطط التنمية المستدامة، مشيدا بجهود محافظ الغربية التي ساهمت في إحداث طفرات في الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأضاف أن الجامعة تستعد من خلال خطة طوارئ لرفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى استعداد الجامعة للتعاون مع المحافظة لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

وأشار الى أن جامعة طنطا تتصدر الجامعات المصرية في تنظيم القوافل الطبية الشاملة واستطاعت تنفيذ 1200 قافلة شاملة خلال الـ3 سنوات الأخيرة بمعدل قافلة كل يوم تقريبا، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على التنسيق مع المحافظة لتوجيه القوافل إلى المراكز والقرى الأكثر احتياجا بشكل عادل.

‎

ضرورة العمل على الاستثمار في المعرفة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما وجّه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة العمل على الاستثمار في المعرفة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرات الابتكارية للطلاب والخريجين، والتوسع في البحوث التطبيقية، وإطلاق البرامج التعليمية المتميزة المعتمدة على تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتعليم اللغات، التي تتماشى وتتلاءم مع سوق العمل، وتطوير قدرات ومواصفات وجدارات الخريجين، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية.

‎كما استعرض المجلس سير أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، موجها بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حسن إدارة العملية الامتحانية داخل الكليات، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

‎من جانبه، هنأ محافظ الغربية جميع أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال هذه الفترة، مضيفًا أن المحافظة تسعى للاستعانة بالقدرات المادية والبشرية بجامعة طنطا لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم إقراره في بداية مايو الجاري وتدريبهم على توقيع الإحداثيات للمباني.

‎وأكد محافظ الغربية، أنه سيتم التنسيق مع الجامعة لتوجيه قوافل الجامعة الشاملة لمراكز المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بقرى مراكز قطور وبسيون والمحلة الكبرى وكفرالزيات لتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات الرعاية الطبية وتوفير العلاج بالمجان، مؤكدًا أهمية دور الجامعة في دعم ريادة الأعمال وعقد الملتقيات التوظيفية وتقديم كل أشكال الدعم لخريجيها.