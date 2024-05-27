الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتواريخ| جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 (مستند)

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

ننشر جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 حيث أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، عن الجدول النهائى لانطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بسوهاج بعد اعتماد الدكتور أحمد حمادى رئيس الادارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والتى من المقرر انطلاق الأحد المقبل الموافق 2 من يونيو.

 جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

وجاء ترتيب الجدول الذى حصلت “الدستور” على نسخة منه حيث يعتبر معرفة تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة الأزهرية من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الطلاب وذلك من أجل معرفة التفاصيل الكاملة للجدول قبل الامتحانات بفترة وذلك للاستعداد الأمثل للامتحانات والمراجعة الخاصة بالمواد قبل الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

اليوم.. "التعليم" تعلن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بمواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 كافة المواد من أجل توفير جميع المعلومات المتعلقة بالجدول الثانوية الازهرية. 

 جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

أولا: الدور القسم الأدبى

الاحد 2 يونيو: امتحان مادة الفقه والإنشاء.
الثلاثاء 4 يونيو: امتحان القرآن الكريم.
الخميس 6 يونيو: امتحان البلاغة.
السبت 9 يونيو: امتحان الجغرافيا.
الثلاثاء 11 يونيو: امتحان مادة النحو
الخميس 13 من يونيو: امتحان الحديث.
الاحد 23 يونيو 2024: امتحان التاريخ.
االثلاثا 25 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق.
الخميس27 من يونيو: امتحان مادة الادب والنصوص والمطالعة.
الثلاثاء 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الاولى
الخميس 4يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.
الثلاثاء 9 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
الخميس 11 يوليو: امتحان الصرف.
الاحد 14 يوليو 2024: امتحان التفسير.

 جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

ثانيا القسم العلمى

السبت 1 يونيو: امتحان مادة الفقه والحديث.
الاثنين 3 يونيو: امتحان القرآن الكريم.
الأربعاء 5 يونيو: امتحان الجبر والهندسة الفراغية.
السبت 8 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.
الإثنين 10 يونيو: امتحان مادة الاستاتيكا.
الأربعاء 12 من يونيو: امتحان الأدب والنصوص.
السبت 22 يونيو 2024: امتحان الفيزياء.
الإثنين 24 يونيو: امتحان مادة التوحيد.
الأربعاء 26 من يونيو: امتحان مادة النحو.
السبت 29 يونيو: امتحان الأحياء.
الإثنين 1 يوليو: امتحان البلاغة.
الأربعاء 3 يوليو 2024: امتحان التفاضل والتكامل.
السبت 6 يوليو: امتحان الديناميكا.
الاربعاء 10 يوليو امتحان الكيمياء

السبت 13 يوليو: امتحان الصرف.
الإثنين 15 يوليو 2024: امتحان التفسير.


 قد يهمك:

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

02d8455f-b0f4-4cdf-be91-27ddf0c3a274
02d8455f-b0f4-4cdf-be91-27ddf0c3a274
d49ab1fb-795f-4321-ad18-3d17d97d8775
d49ab1fb-795f-4321-ad18-3d17d97d8775
منطقة سوهاج الازهرية الدكتور أحمد حمادي الادارة المركزية لمنطقة سوهاج امتحانات الثانوية العامة الازهرية الجدول النهائى مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

مواد متعلقة

جهود مكثفة لكشف لغز مقتل تاجر فى منزله بسوهاج

ضبط 460 كيلو لحوم فاسدة بمحلات جزارة في سوهاج

"الخلطة عليكم والديك الرومى علينا".. صاحب محل طيور يساند الأهلى بطريقته الخاصة

وكيل "تموين سوهاج": توريد 101 ألف طن قمح داخل صوامع وشون سوهاج

إصابة عاملين سقطا من أعلى مخزن تحت الإنشاء في سوهاج الجديدة

مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربى بسوهاج

أزمة مزلقان الموت بطهطا تنتقل لمجلس النواب.. وبرلمانى يوجه رسالة طمأنينة للمواطنين

محافظ سوهاج يكرم 37 لاعبًا حاصلين على ميداليات ببطولات العالم وإفريقيا والجمهورية

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

عاجل|1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح