بالتواريخ| جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 (مستند)

ننشر جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 حيث أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، عن الجدول النهائى لانطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بسوهاج بعد اعتماد الدكتور أحمد حمادى رئيس الادارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والتى من المقرر انطلاق الأحد المقبل الموافق 2 من يونيو.

جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

وجاء ترتيب الجدول الذى حصلت “الدستور” على نسخة منه حيث يعتبر معرفة تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة الأزهرية من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الطلاب وذلك من أجل معرفة التفاصيل الكاملة للجدول قبل الامتحانات بفترة وذلك للاستعداد الأمثل للامتحانات والمراجعة الخاصة بالمواد قبل الامتحانات.

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بمواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 كافة المواد من أجل توفير جميع المعلومات المتعلقة بالجدول الثانوية الازهرية.

جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

أولا: الدور القسم الأدبى

الاحد 2 يونيو: امتحان مادة الفقه والإنشاء.

الثلاثاء 4 يونيو: امتحان القرآن الكريم.

الخميس 6 يونيو: امتحان البلاغة.

السبت 9 يونيو: امتحان الجغرافيا.

الثلاثاء 11 يونيو: امتحان مادة النحو

الخميس 13 من يونيو: امتحان الحديث.

الاحد 23 يونيو 2024: امتحان التاريخ.

االثلاثا 25 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق.

الخميس27 من يونيو: امتحان مادة الادب والنصوص والمطالعة.

الثلاثاء 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الاولى

الخميس 4يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.

الثلاثاء 9 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 11 يوليو: امتحان الصرف.

الاحد 14 يوليو 2024: امتحان التفسير.

جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

ثانيا القسم العلمى

السبت 1 يونيو: امتحان مادة الفقه والحديث.

الاثنين 3 يونيو: امتحان القرآن الكريم.

الأربعاء 5 يونيو: امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

السبت 8 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 10 يونيو: امتحان مادة الاستاتيكا.

الأربعاء 12 من يونيو: امتحان الأدب والنصوص.

السبت 22 يونيو 2024: امتحان الفيزياء.

الإثنين 24 يونيو: امتحان مادة التوحيد.

الأربعاء 26 من يونيو: امتحان مادة النحو.

السبت 29 يونيو: امتحان الأحياء.

الإثنين 1 يوليو: امتحان البلاغة.

الأربعاء 3 يوليو 2024: امتحان التفاضل والتكامل.

السبت 6 يوليو: امتحان الديناميكا.

الاربعاء 10 يوليو امتحان الكيمياء

السبت 13 يوليو: امتحان الصرف.

الإثنين 15 يوليو 2024: امتحان التفسير.



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