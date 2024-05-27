الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السفيرة عزيزة" يهنئ جيهان زكى برئاسة المتحف الكبير

جيهان زكي
جيهان زكي

هنأ برنامج  “السفيرة عزيزة” د.جيهان زكي بتوليها منصب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وقالت جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، إنّ تعيين جيهان زكي بمثابة انتصار جديد للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التكليف الرئاسي جاء استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

أكدت جاسمين أن جيهان تقلدت العديد من المناصب منها الرئيس السابق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وممثلة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن منظمة اليونيسكو في باريس.

مثال للمرأة المصرية الناجحة 

وأضافت أن زكي مثال للمرأة المصرية حيث أُسند إليها منصب مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، كما عُينت مستشارًا للشئون الخارجية والمنظمات الدولية فى وزارة الأثار وأيضًا أستاذ علوم المصريات بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية.

السفيرة عزيزة دي ام سي جيهان زكي المتحف المصري الكبير جاسمين طه

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