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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. "التعليم" تعلن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم الإثنين.

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وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 /2023 التى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل، وتوضح الوزارة أنه تمت إتاحة البيانات من خلال الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

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وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.

الشهادة الثانوية العامة إتاحة البيانات رقم الجلوس الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 2023 تسليم بطاقات أرقام الجلوس

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