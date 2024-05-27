في ذكرى رحيله.. ماذا قال رفاعة الطهطاوي في مدح العمل وذم الكسل؟

تحل اليوم 27 مايو، ذكرى رحيل رفاعة رافع الطهطاوي، أحد رموز النهضة العلمية في مصر والعالم العربي خلال القرن التاسع عشر، عام 1873.

واستطاع “الطهطاوي” بأعماله المُترجمة، أن يحرك المياه الراكدة حتى لُقب بـ "رائد التنوير في العصر الحديث".

وبهذه المناسبة، نستعرض في السطور التالية، وفقًا لأحد أهم أعماله كتاب "مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية"، ماذا قال الطهطاوي في مدح العمل وذم الكسل؟>

“الطهطاوي” في مدح العمل وذم الكسل

اهتم “الطهطاوي” بالحديث عن العمل وأهميته في تقدم الشعوب، وفي مدحه قال: "الأعمال هي أسباب السعادة والثروة ومَنْبَع الأموال والغنى، فالأرض الزراعية إنما هي مَوْرِد للأعمال مُسَاعِد، وأن الأرض المخصبة بدون العمل لا تُنْتِج شيئًا، والأرض المجدبة بكثرة العمل تُخْصِب وتُنْتِج النتائج الجمة؛ ولذلك قال ﷺ: "أفضل العمل أدومه وإن قَلَّ".

أشار “الطهطاوي” إلى أنه جاء في التوراة: "حَرِّك يدك أَفْتَحْ لك باب الرزق"، مضيفًا: كان الأنبياء والسلف الصالح يعيشون مِن كَسْب أيديهم ويحترفون.

ولفت “الطهطاوي” إلى أن الحِكَم تقول "مَنْ طَلَبَ جَلَبَ، ومَنْ جَالَ نَالَ، ومَنْ جسر أَيْسَرَ، ومن هَابَ خَابَ، فَقَدْ فاز بالدر غائصه، وحَازَ للصيد قَانِصُهُ، والجراءة من أسباب الظفر وغلبة الأقران، والشجاع يُعْرَف بالإقدام ولو على الضرغام، وبِضِدِّه الجبان والمتواني الكسلان، لا سيما الشاب القليل الحيلة، والملازم للحليلة، والمُقْتَنع بالرذيلة، والراضي بالحشف وسوء الكيلة، فمن دام كَسَلُه خَابَ أَمَلُه".

واستعان الطهطاوي في حديثه عن الكسل، بمجموعة من الحكم قائلًا: الخيبة نتيجةُ مُقَدِّمَتَيْن الكسل والفشل، وثمرة شَجَرَتَيْن الضجر والملل... وقال بَعْضُهم:

لا تَصْحَب الكسلان في حَالَاتِهِ كَمْ صَالِحٍ بِفَسَاد آخَرَ يَفْسَدُ

عَدْوَى البليد إلى الجليد سَرِيعَة والجَمْرُ يوضع في الرماد فَيَخْمَدُ

وقال بَعْضُهم في الرد على مَنْ قال الكسل أَحْلَى من العسل:

ليس البطالة والكسلْ بالجالبَيْنِ لَكَ العسلْ

فاعْمَلْ فإن الله قَدْ حَثَّ المطيع على العَمَلْ

الكسالى.. أظلم الناس يأكلون رزق الناس

وبطريقة علمية أوضح الطهطاوي، أنه في "كتب الإدارة آخر طبقات الرعية طَبَقة البطلة الغوغاء، وهم مما ينبغي أن لا يَرْحَمَهُم المَلِك؛ لأنهم يغلون الطعام، ويُضَيِّقُون الطرق لا سيما إن كانوا من الفسقة، فهم أظلم الناس يأكلون رِزْق الله ولا يعملون لله، فلا يَصْلُحون للدنيا ولا للآخرة، وكل أَحَدٍ سواهم يَعْمَل لنفسه، وهم لا يَنْظُرون لأنفسهم، ولا يَعْمَلون لدنياهم ولا عُقْبَاهم، فمثل هؤلاء يَسُوغ للملك أن يُخْرِجَهُم من البلد إن رأى المصلحة في ذلك أو يَجْعَلهم مُسْتَعِدِّين لنائبة أو حادثة يعملون فيها بخلاف طبقة العمال المحترفين".

وعن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون العمل، قال الطهطاوي: كما أنه ينبغي للمَلِك أن يَتَلَطَّف بأصحاب العاهات كالعميان والمجذومين، فإن منادي الشرع يقول إذا رأيتم أهل البلايا فاسألوا الله العافية، فيُجْرِي عليهم قَدْرَ كفايتهم، ويُعَيِّن لهم مَوْضعًا على طرف البلدة لمصلحة الجميع.

العمل عند المصريين القدماء

كما ضرب الطهطاوي مثالًا على العمل في مصر القديمة، قائلًا: قدماء المصريين من الأزمان الخالية والقرون البالية يعانون الأعمال العجيبة، ويجتهدون في إنجاز الأشغال الغريبة كالأهرام والمسلات العظيمة والتصاوير والتماثيل العجيبة، فبهذا كانوا يَنْفِرُون من الفتور والكسل كَمَالَ النفور.

ويشرح الطهطاوي كيف صور المصؤيين القدماء محبي الكسل: يُشَخِّصُون الكسل ويجعلونه على صورة بشعة تُوضَعُ في الميادين العامة؛ لتكون عِبْرَة لأهل المرور والعبور، فيُصَوِّرُون الكسلان بهيئة شخص مُقْعٍ إقعاء الكلاب، عليه هيئة الحزن والاكتئاب، مُطَأْطِئًا الرأس إلى الأرض مُجْمَع اليدين بعضها مع بعض، وبجانبه قضبان مكسورة تفيد هَجْرَه للأشغال ونُفُورَه، وتارة يُصَوِّرُونَه على صورة امرأة مطلوقة الساعدين، شَعْثَاء غبراء، ذات أَطْمَار رَثَّة.