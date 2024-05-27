الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضمن حياة كريمة..

جامعة قناة السويس تُطلق قافلة طبية توعوية شاملة لأهالى قرية "الشهيد الخيرى"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وبالتعاون مع حياة كريمة- قافلة طبية توعوية ضمن قوافل الجامعة التنموية المُتكاملة، لتقديم خدماتها لأهالي قرية الشهيد خيري التابعة لمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، ضمن الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لقرى إقليم القناة وسيناء، برعاية من الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

تفاصيل القاقلة

وأكد رئيس الجامعة، أن فعاليات القافلة تأتي في إطار المشاركة الإيجابية والفعالة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقتها القيادة السياسية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع.

وأسفرت القافلة عن الكشف  على 643 حالة مرضية في 11 تخصصًا طبيًا ما بين "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والمسالك، والأمراض الجلدية، والباطنة، والصدر، والعظام، وطب الأسرة، طب الأسنان"، إلى جانب صرف الأدوية للمرضى بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

كما قام فريق من كلية كلية الزراعة بزيارة عدد من بساتين وحقول المحاصيل المختلفة مستهدفه 45 مُزارعا، والتي شملت محاصيل البطيخ، والشمام الإسمعلاوي والفراولة والبصل ونخيل البلح والمانجو وعباد الشمس والذرة والقمح.

إلى جانب قيام فريق كلية التربية بتقديم خدمات توعوية بضرورة الحصول على فرص لتحسين المعيشة، وعمل مشروعات لاكتساب الدخل من المنزل، فضلا عن التوعية بضرورة محو الأمية للحصول على فرص عمل والتغلب على مشاكل البطالة.

أما فريق كلية الطب البيطري- تم الكشف على 550 حالة بيطرية تشمل "أبقار وجاموس، أغنام وماعز، خيول، دواجن وطيور وأرانب".

وعن كلية التمريض تم عمل ندوة تثقيف صحي حول التعرف على أمراض حساسية الرئة، ونزيف الرحم وطرق الوقاية ووسائل منع الحمل، وأشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

اخبار الاسماعيلية الإسماعيلية جامعة قناة السويس حياة كريمه حياة كريمة بالإسماعيلية إنجازات حياة كريمة بالإسماعيلية

مواد متعلقة

جامعة قناة السويس تحصد 6 جوائز بمهرجان "إبداع" في نسخته ال12

إعدام 13.5 طن أسمدة فاسدة في الإسماعيلية

إدارة التخطيط بـ"تعليم الإسماعيلية" تدشن ورش "التسويق الإلكتروني للمشروعات الخضراء الذكية"

جامعة القناة تُنظم 22 برنامجًا صيفيًا ضمن خطة رفع المهارات الحياتية للمواطنين

أسعار الأسماك فى سوق بورسعيد بالإسماعيلية

وكيل "صحة الإسماعيلية" تحيل عاملين فى وحدة "أبوجريش" للتحقيق

افتتاح المعامل الافتراضية واكتساب البيانات الفسيولوجية بـ"طب قناة السويس"

بدء التشغيل التجريبي لعيادة الجلدية بمستشفى حميات الإسماعيلية

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح