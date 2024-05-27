"أصغرهم 5 سنوات".. 120 طفلًا يشاركون فى يوم الهمة القرآنى بالدقهلية

شهدت قرية منشأة البدوى بمحافظة الدقهلية، يوم الهمة القرآني، بمشاركة ١٢ طفلا لتسميع القرآن الكريم دون أخطاء فى جلسة واحدة، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

ويحمل اليوم الذى نظمه أهالى القرية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف يوم الهمة القرآنى بقرية منشأة البدوى، والذى يتم تنظيمه للمرة الأولى وذلك لتشجيع أبناء القرية على حفظ القرآن.

استمع عدد من شيوخ الأزهر فى تواجد أهالى القرية الى حفظة القرآن الكريم المشاركين فى تلك الفاعلية، والبالغ عددهم ١٢٠ طفلا ابتداء من عمر ٥ سنوات حتى ١٢ سنة.



ونظمت الفاعلية فى المسجد الكبيرة بمنشأة البدوى وسط تواجد الأهالى، واستمر تسميع القرآن الكريم ما يقرب من ٩ ساعات متواصلة فيحاول كل طالب تسميع المحفوظ كاملا على الشيخ في جلسة واحدة، وتم تجميع أغلب حفظة القرآن الكريم في القرية.



وعبر أهالى القرية عن فرحتهم لتنفيذ هذه الفاعلية القرآنية للأطفال، والتى تعمل على تشجيع الأطفال لحفظ القرآن الكريم وتسميعه، مؤكدين أن القرية تقدم النموذج الأمثل في حفظ القرآن فالحافظ فيها يسرد القرآن على جلسة واحدة متواصلة.

وأكد أهالى قرية منشأة البدوى أن يوم الهمة القرآنى أم تنظيمه على أكمل وجه، وخرج بالصورة التى تليق بيوم قرآنى، مؤكدين أنه سيتم تنفيذه هذه الفاعلية بصفة دورية تشجيعا لكل أطفال القرية.

وأضاف الأهالى خلال فترة وجيزة سيصبح كل أطفال القرية حافظين للقرآن الكريم كاملا.

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