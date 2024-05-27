الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاتي توريه وسعيدو سمبوريه في قائمة بوركينا فاسو لمباراتي مصر وسيراليون

منتخب بوركينا فاسو
منتخب بوركينا فاسو

أعلن براما تراوري، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، قائمة فريقه استعدادا لمباراتي فريقه أمام كل من مصر وسيراليون، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة، تواجد ثنائي الدوري المصري، سعيدو سيمبوري، مدافع البنك الأهلي، وبلاتي توريه، لاعب وسط بيراميدز.

وسيستضيف منتخب مصر، نظيره البوركيني، يوم 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة، قبل أن يحل ضيفا على غينيا بيساو، يوم العاشر من نفس الشهر، في الجولة الرابعة.

ويخوض منتخب بوركينا فاسو مواجهة أمام ضيفه منتخب سيراليون، يوم العاشر من يونيو، بالعاصمة المالية باماكو.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا بيساو، صاحب المركز الثالث.

وجاءت قائمة منتخب بوركينا فاسو على النحو التالي:

الحراس: هيرفي كوفي (تشارلوا) – فريد ويدراوجو (فيتا كلوب) – كيليان نيكييما (أدو دين هاج).

الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن) – ناصر دجيجا (كريفنا زفيزدا) – أدامو ناجالو (نورشيلاند) – محمد ويدراجاو (أتاش) – ستيف ياجو (أري لاماسول) – سعيدو سمبوريه (البنك الأهلي) – فالينتين نوما (سانت إلوي لوبوبو).

الوسط: ساشا بانسي (فالنسيان) – بلاتي توريه (بيراميدز) – جوستافو سانجاري (كويفيلي روين) – سيدريك بادولو (شيريف تيراسبول) – ستيفاني عزيز كي (يونج أفريكانز) – إسماعيلا ويدراوجو (بانسيراكوس) – ريجيس ندو (إشتريلا أمادورا).

الهجوم: هاسيمي تراوري (جول) – لاسينا تراوري (شاختار) – محمد كوناتي (أخمات جروزني) – ويسيمي بوادا (سان خوسي إيرث كويكس) – دانجو واتارا (بورنموث) – حسن باندي (هيلسينكي).

 

بوركينا فاسو مصر سيراليون تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 سعيدو سيمبوري بلاتي توريه غينيا بيساو

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