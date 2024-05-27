الحكومة: 20% زيادة فى الدعم بالموازنة الجديدة

قال د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك زيادة الدعم بالموازنة الجديد بنسبة 20% عن العام المالي السابق.

أضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية في الإسكندرية أن "هناك توجيهًا بسداد 25% الأسبوع المقبل من المتأخرات للشركات الأجنبية"، مؤكدًا أن الدولة تواصل تخفيف الأعباء عن المواطنين ولا تريد تحميلهم أعباء إضافية.

تابع أن الدولة تحملت لمدة عام ونصف العام استمرار تقديم الدعم بالرغم من الأزمات العالمية، موضحًا أن أسعار النفط شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية.