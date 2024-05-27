حددت السنة النبوية أركان الحج، ومع اقتراب موسم سفر الحجاج إلى مكة المكرمة في شهر ذي الحجة لأداءالركن الخامس من أركان الاسلام، تساءل الحجاج هل طواف القدوم من أركان الحج، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

هل يجوز أداء الحج بدون طواف القدوم؟

هل طواف القدوم من أركان الحج أم يجور أداء الحج بدونه، أجاب علماء المسلمين أن طواف القدوم سنة، النبي ﷺ لما قدم طاف ثم سعى، فلو أن إنسانًا جاء مصيف وقصد مكة قصد الحج قصد عرفة ولا طاف القدوم؛ فلا حرج يطوف بعدين، لكن لو قدم قبل ذلك قصد الكعبة وطاف وسعى، ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عنده سعة، طاف وسعى وقصر وحل جعلها عمرة، ثم يحرم بالحج يوم الثامن يكون متمتع هذا أفضل أيضًا.

من هو الذي لا يجب عليه طواف القدوم؟

وفق الشريعة السالامية وتفسير علماء الدين لها فإذا ذهب الحاج إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة سقط عنه طواف القدوم، ولا شيء عليه؛ لأنه شُرع عند دخول مكة؛ تحية للبيت العتيق، بحيث يكون أول عهد القادم من خارج مكة.

كم عدد مرات طواف القدوم؟

حددت الشريعة الاسلامية عدد مرات طواف القدوم، فالطواف يكون 7 أشواط حول الكعبة ويشترط له 6 شروط وهي: أولًا: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ الأكبر والأصغر، فلا يجوز من الحائض، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ».

هل يجوز لبس الحذاء في الطواف؟

الطواف له أحكامه، ومنها أنه يجوز الطواف والسعي بالنعل إذا كان نظيفًا، وقد جاءت السنة بالأمر بالصلاة بالنعال أحيانًا، فإذا صحت الصلاة بالنعال، صح الطواف والسعي من باب أولى، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم: (69793 ). والأولى والأفضل أن لا يطوف بنعاله، حتى لا يقتدي به من لا يبالي ولا يتحفظ عن النجاسة، فيؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد وتقذيره.

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