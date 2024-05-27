الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم القاهرة" تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

جريدة الدستور

قال أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، بالفصل الدراسي الثاني للعام 2024.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 


وأكد “موسى” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر اعتماد وإعلان النتيجة نهاية الأسبوع الجاري، على أن تعلن بالمدارس في اليوم التالي.

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وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه من المقرر عرض النتيجة كاملة على محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، نهاية الأسبوع لاعتمادها، وإعلان أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة: "النتيجة في انتظار اعتماد المحافظ ".

 

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 

كانت انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 23 مايو الجارى، ويحسب مجموع درجات الطالب فيها من 140 درجة، بالإضافة إلى 140 درجة بالترم الأول ومن ثم فإن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية 280 درجة.

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية  2024

 

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024، كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني الذي تستمر الامتحانات فيه حتى نهاية الأسبوع الجاري كالتالي:

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني 40 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 درجات مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 درجات مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة، يتم تقسيمها على 6 أسئلة مختلفة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 درجات مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 درجات مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب 3 إعدادي.

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