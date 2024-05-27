جامعة الدلتا التكنولوجية تُشارك فى فعاليات الملتقى السنوى الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهنى

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات فعاليات الملتقى السنوى الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD Annual Networking 2024، تحت عنوان "Career Readiness: MoHESR Vision 2030"، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني،وذلك فى اطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وطموحات الجمهورية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني السابق، ومدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر،السيد ويك باورز، ومديري وفرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات، وعدد من خبراء التعليم العالي والإرشاد المهني بمصر والعالم.

خلال فعاليات المؤتمر،تم الإعلان عن افتتاح مركز التطوير المهنى بالجامعة بشكل رسمى بالتعاون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة،وتم تكريم الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة من قبل الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي.

يُقام المؤتمر بشكل سنوى،ويهدف الى توطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين جميع مراكز التطوير المهنى الموجودة بالجامعات المصرية،والخطوات التنفيذية التى حققتها هذه المراكز.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذلك مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة، مؤكدًا حرص الوزارة علي تأسيس مراكز التطوير المهني بكل جامعة مصرية، وأن الوزارة قد أسست كيانًا لمتابعة ودعم هذا الشأن إيمانًا منها بأهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه،اكد د.عربى كشك ان الجامعة أن إنشاء المركز يدعم خطة الجامعة المستقبلية فى تأهيل خريجيها لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتحقيق الريادة والتميز، وتقديم خدمة تعليمية متكاملة، مشيرًا إلى أن هدف المركز تنمية مهارات طلاب الجامعة فى تخطيط مسارهم المهنى، وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل المعاصر، فضلًا عن التنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال؛ لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعلم التجريبي للطلاب، والوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم، وتحسن نتائجهم.

والجدير بالذكر ان هناك فعاليات تمت مع اعضاء المراكز المهنية بالجامعات المصرية خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٧ مايو الجارى؛لضمان استمرارية وفاعلية هذه المراكز بما يسهم فى تأهيل الخريجين لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل،بالإضافة الى تعزيز التعاون وتبادل خبرات التطوير المهنى.