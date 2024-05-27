الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة الدلتا التكنولوجية تُشارك فى فعاليات الملتقى السنوى الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهنى

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

 

 

 شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات فعاليات الملتقى السنوى الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD Annual Networking 2024، تحت عنوان "Career Readiness: MoHESR Vision 2030"، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني،وذلك فى اطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وطموحات الجمهورية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني السابق، ومدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر،السيد ويك باورز، ومديري وفرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات، وعدد من خبراء التعليم العالي والإرشاد المهني بمصر والعالم.

خلال فعاليات المؤتمر،تم الإعلان عن افتتاح مركز التطوير المهنى بالجامعة بشكل رسمى بالتعاون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة،وتم تكريم الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة من قبل الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي.

يُقام المؤتمر بشكل سنوى،ويهدف الى توطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين جميع مراكز التطوير المهنى الموجودة بالجامعات المصرية،والخطوات التنفيذية التى حققتها هذه المراكز.

txt

وزير التعليم العالي: توفير فرص التعليم للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية

txt

وزير التعليم العالى يوجه بضرورة تواجد المعاهد العالية الخاصة فى التصنيفات الدولية

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذلك مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة، مؤكدًا حرص الوزارة علي تأسيس مراكز التطوير المهني بكل جامعة مصرية، وأن الوزارة قد أسست كيانًا لمتابعة ودعم هذا الشأن إيمانًا منها بأهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه،اكد د.عربى كشك ان الجامعة  أن إنشاء المركز يدعم خطة الجامعة المستقبلية فى تأهيل خريجيها لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتحقيق الريادة والتميز، وتقديم خدمة تعليمية متكاملة، مشيرًا إلى أن هدف المركز تنمية مهارات طلاب الجامعة فى تخطيط مسارهم المهنى، وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل المعاصر، فضلًا عن التنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال؛ لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعلم التجريبي للطلاب، والوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم، وتحسن نتائجهم.

والجدير بالذكر ان هناك فعاليات تمت مع اعضاء المراكز المهنية بالجامعات المصرية خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٧ مايو الجارى؛لضمان استمرارية وفاعلية هذه المراكز بما يسهم فى تأهيل الخريجين  لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل،بالإضافة الى تعزيز التعاون وتبادل خبرات التطوير المهنى.

 

جامعة الدلتا التكنولوجية الملتقى السنوى الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهنى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي المراكز الجامعية تبادل الخبرات

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

جوزيب بوريل: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. ولا بد من وقف الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح