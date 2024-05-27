الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لوكا مودريتش قبل مباراة دورتموند: نقوم بشيء تاريخي

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونظم ريال مدريد الإسباني يومًا إعلاميًا في مقر تدريبات النادي، للحديث عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

ويحتضن استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، يوم السبت 1 يونيو.

وقال مودريتش في تصريحات للصحفيين:"من الصعب جدًا الوصول إلى النهائي، ولهذا السبب فإن ما نقوم به هو أكثر جمالًا وتفردًا. غالبًا ما نواجه تحديات يتعين علينا التغلب عليها ونؤمن دائمًا حتى النهاية. نحن نقوم بشيء تاريخي ونعمل من أجله".

وقال لتلفزيون ريال مدريد: “الطريقة التي فزنا بها ليست سهلة للغاية، لأن الجماهير تعاني من الكثير من التوتر، لكن مذاقها أفضل في النهاية، ممتن للمودة التي أتلقاها ليس فقط من ريال مدريد، بل في العديد من الملاعب التي تصفق لي عندما أغادر الملعب".

وتابع:"بصرف النظر عن جميع الألقاب والانتصارات، فإن الحب الذي يظهره الناس لي كل يوم هو أفضل شيء يمكن أن يحدث للاعب. ليس فقط مشجعو ريال مدريد، بل المشجعون في الملاعب الأخرى يمنحونني ذلك، وهو أفضل ما يمكن أن يمكن أن يحدث لي.. يحدث هذا للاعب كرة قدم، ويستمر مدى الحياة، وأنا ممتن للحب الذي أظهروه لي، ولا توجد كلمات لأقول ما أشعر به".

وأكد لاعب الوسط الكرواتي، أنهم يصلون إلى نهائي ويمبلي بالكثير من "الثقة" بعد اللقبين اللذين حصداهما بالفعل هذا الموسم، موضحًا:"الآن نفكر في التدريب جيدًا وعندما تقترب المباراة، عندما نكون بالفعل في لندن، عليك التركيز على المباراة. الآن ليس عليك التفكير كثيرًا في المباراة لأنك ستشعر بالجنون".

واستطرد: "نحن هادئون للغاية، لدينا الكثير من الثقة والإيمان لأننا قدمنا ​​موسمًا رائعًا في الدوري الإسباني وفزنا بكأس السوبر وهذا يمنحنا الكثير من الثقة للنهائي. آمل أن نكون في أفضل مستوياتنا وآمل أن نتمكن من ذلك.. أحضروا الخامس عشر إلى مدريد".

لوكا مودريتش ريال مدريد بوروسيا دورتموند مدريد دوري ابطال اوروبا

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